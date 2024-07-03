Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Merih\'e sahip çıktı

ferhat eser:

milli takımın onca emeğine yazık bir çuval incir maffoldu geçmiş olsun

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Ramazan Sarac: ne oldu gücüne mi gitti Merih yaptığı işaret sonuna kadar arkasındayız biz Türkiye olarak 58 13

İlhan tomruk: Ne alaka ? 4 3

ÖMÜR KİLLİOĞLU: Ne mahvoldu sen yorum yapma artık valla ya baydın bunun için bizi uefadan alacaklarsa alsınlar 2 1