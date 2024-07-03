Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Merih'e sahip çıktı - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Merih'e sahip çıktı

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UEFA, Merih Demiral'ın Avusturya maçında bozkurt işareti yapmasını "uygunsuz davranış" olarak nitelendirerek soruşturma başlattı. Bu duruma tepki gösteren Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya üzerinden Merih'in o fotoğrafını paylaşarak, "Uzun uzun yazmaya gerek yok" notunu düştü. Bak'ın o paylaşımına beğeni yağıyor.

03.07.2024 12:44
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UEFA, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yendiği maçta "uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla" Merih Demiral'a soruşturma başlattı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, "Avusturya ile Türkiye arasında, 2 Temmuz 2024 tarihinde Almanya'nın Leipzig kentinde oynanan 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turu maçında, Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla ilgili UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca soruşturma açılmıştır." denildi.

BAKAN BAK MERİH'E SAHİP ÇIKTI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Merih'e yönelik açılan soruşturma hakkında bir paylaşım yaptı. Bakan Bak'ın, "Uzun uzun yazmaya gerek" notuyla yaptığı paylaşıma beğeni yağıyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Merih'e sahip çıktı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Merih\'e sahip çıktı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Merih'e sahip çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (20)

  • ferhat eser: milli takımın onca emeğine yazık bir çuval incir maffoldu geçmiş olsun 16 76 Yanıtla
    Ramazan Sarac: ne oldu gücüne mi gitti Merih yaptığı işaret sonuna kadar arkasındayız biz Türkiye olarak 58 13 İlhan tomruk: Ne alaka ? 4 3 ÖMÜR KİLLİOĞLU: Ne mahvoldu sen yorum yapma artık valla ya baydın bunun için bizi uefadan alacaklarsa alsınlar 2 1 Sahin Erdoğan: ?????? 0 0
  • Yunus Uslu: Sadece başarıya değil başarıyı getirene sahip çıkma zamanı …. TÜRK MERİH DEMİRAL ASLAN MERİH DEMİRAL 72 14 Yanıtla
  • ferhat eser: avrupali uzayda tarımın peşinde bizimkiler neyin peşinde bizim bildiğimiz tek işaret trafik levhalarındaki işarettir 12 41 Yanıtla
    ömer duman: sen ne anlarsın değişik 16 8 ferhat eser: ömer yaprağım senin işaretin yüzünden ben neden futboldan mahrum kaliyim çık açıkla??? 4 11 ÖMÜR KİLLİOĞLU: Git o zmn yurt dışında maçı izle bizim ülkemiz bu işine gelirse 1 0
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