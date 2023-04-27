Georgina Rodriguez, Ronaldo ile ayrılacakları iddiaları karşısında sessizliğini bozdu: Aptallar buna inanır - Son Dakika
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Georgina Rodriguez, Ronaldo ile ayrılacakları iddiaları karşısında sessizliğini bozdu: Aptallar buna inanır

27.04.2023 12:52

Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo ile ilişkilerinin sona ereceğine dair çıkan haberler karşısında sessizliğini bozdu. Rodriguez, "Kıskanç söylentiyi uydurur, dedikodu yayar ve aptallar da buna inanır." sözlerinin yer aldığı bir şarkıyı hesabından paylaştı.

Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez'in 8 yıllık birlikteliklerinin sona ereceği iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Rodriguez, medyada çıkan haberler karşısında sessizliğini bozdu.

"SÜREKLİ HARCIYOR"

Cristiano Ronaldo'nun Georgina Rodriguez'in alışveriş bağımlılığından isyan ettiği ve yakın çevresine, "Sürekli harcıyor. Başka hiçbir şey yapmıyor." dediği iddia edilmişti. Büyük ses getiren iddialar karşısında Georgina Rodriguez sessizliğini bozdu.

"KISKANÇ SÖYLENTİYİ UYDURUR"

Georgina Rodriguez basında çıkan haberler sonrası sosyal medya hesabından ayrılacaklarına ilişkin iddialara cevap niteliğinde bir paylaşım yaptı. Rodriguez'in yaptığı şarkı paylaşımında, "Kıskanç söylentiyi uydurur, dedikodu yayar ve aptallar da buna inanır." sözleri yer aldı.

Georgina Rodriguez'in paylaşımı:

Georgina Rodriguez, Ronaldo ile ayrılacakları iddiaları karşısında sessizliğini bozdu: Aptallar buna inanır
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Cristiano Ronaldo, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Georgina Rodriguez, Ronaldo ile ayrılacakları iddiaları karşısında sessizliğini bozdu: Aptallar buna inanır - Son Dakika


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