Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Serdar Dursun, Şenol Güneş'le tartıştığı için milli formayı giyemedi

A Milli Takım'ın başında ilk kez maça çıkacak Stefan Kuntz'un aday kadrosu belli oldu. Alman hoca sürpriz tercihleriyle dikkat çekerken birçok futbolcuya ilk kez milli takım kapısını açtı. Bunlardan biri olan Serdar Dursun'un ise daha önce neden milli olamadığıyla ilgili çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı.

YILLAR ÖNCE TARTIŞTILAR

İHA muhabiri Bozhan Memiş'in haberine göre; Almanya 2. Ligi'nde üst üste 2 sezon gol kralı olan Serdar Dursun'un daha önce A Milli Takım'a çağrılmama sebebi Şenol Günel'le yıllar önce yaşadığı tartışma. O dönem Karagümrük forması giyen golcü futbolcu, Bursaspor'un teknik direktörlüğünü yapan Şenol Güneş'le tartıştığı için Almanya'da harikalar yaratmasına rağmen milli takım forması giyemedi.