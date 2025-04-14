Gerçekleşirse tarihe geçecek! Real Madrid\'den dünya futbolunu karıştıracak transfer operasyonu

İspanyol devi Real Madrid, sezon sonunda dünya futbol tarihine geçecek bir transfer operasyonu gerçekleştirebilir.

VINICIUS İÇİN SUUDİ ARABİSTAN İDDİASI

Sky'da yer alan habere göre; Suudi Arabistan'dan bazı kulüpler, Vinicius Junior ile ilgileniyor. Suudi ekiplerinin Brezilyalı yıldızın transferinin hayalini kurdukları ve Real Madrid'de birçok yöneticinin Brezilyalı yıldızın ayrılık ihtimalinin farkında olduğu kaydedildi.

FUTBOL TARİHİNİN EN PAHALI TRANSFERİ OLABİLİR

24 yaşındaki Vinicius'un Suudi Arabistan'a transferi halinde hem bonservis hem de yıllık ücret konusunda tarihin en pahalı transferlerinden birisi olabileceği öne sürüldü.

GİDERSE YERİNE HAALAND DÜŞÜNÜLÜYOR

Real Madrid de Vinicius Junior'un ayrılık ihtimaline karşılık planını hazırladı. İspanyol devi, Brezilyalı yıldızın yerini Manchester City'den Erling Haaland ile doldurmak istiyor. Madrid'in, Vinicius'un olası ayrılığının ardından Haaland transferine öncelik vereceği yazıldı.

HAALAND ALINIRSA MBAPPE KANADA GEÇECEK

İspanyol devinin yaz transfer döneminde transfer ettiği Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain döneminde hücum hattının kanatlarında forma giymesine rağmen Real Madrid'de en uçta görev yapmaya başlamış ve bu pozisyona adaptasyonu zaman almıştı. Madrid'de olası Vinicius-Haaland senaryosunun gerçekleşmesi durumunda Fransız yıldızın yeniden hücum hattında kanada geçmesi bekleniyor.

VINICIUS VE HAALAND'IN SEZON PERFORMANSI

Vinicius Junior, Real Madrid'de bu sezon tüm kulvarlarda 44 maça çıktı. 24 yaşındaki Brezilyalı yıldız, bu karşılaşmalarda 19 gol attı ve 14 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 200 milyon euro olarak gösterilen Vinicius'un İspanyol deviyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Manchester City'nin golcüsü Erling Haaland ise bu sezon 40 maçta süre buldu. 24 yaşındaki Norveçli forvet, söz konusu karşılaşmalarda 30 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 200 milyon Euro olarak gösterilen Haaland'ın takımıyla 2034 yılına kadar sözleşmesi var.