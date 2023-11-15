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Harekete geçtiler! Bayern Münih, Mbappe'yi kadrosuna katıyor - Son Dakika

Harekete geçtiler! Bayern Münih, Mbappe'yi kadrosuna katıyor

Harekete geçtiler! Bayern Münih, Mbappe\'yi kadrosuna katıyor
15.11.2023 23:58

Bayern Münih, PSG ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan dünya yıldızı Kylian Mbappe'yi renklerine bağlamak istiyor.

Alman devi Bayern Münih, PSG ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan yıldız futbolcu Mbappe'yi renklerine bağlamak istiyor.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Sport 1'de yer alan habere göre, Mbappe'yi PSG ile sözleşme uzatmaması halinde kadrosuna katmak istiyen Bayern Münih yetkilileri bu transferi gerçekleştirme ihtimallerinin zor olduğunu belirtiyor.

Geri sayım başladı! Bayern Münih'ten Mbappe'yi kadrosuna katıyor

TEK SORUN MAAŞ

Fransız devinde yıllık 100 milyon euro gelir elde eden Mbappe'nin, tavan maaşı 25 milyon euro olan Bayern Münih'e transfer olması halinde maaşında ciddi bir kesintiye gitmesi gerektiği kaydedildi.

ŞARTLAR ZORLANACAK

Ayrıca Bavyera ekibinin, maaş sorununun çözüleceğine inandığı belirtilirken, Mbappe için tüm şartların zorlanacağı ifade edildi.

Geri sayım başladı! Bayern Münih'ten Mbappe'yi kadrosuna katıyor
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Kylian Mbappe, Bayern Münih, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Harekete geçtiler! Bayern Münih, Mbappe'yi kadrosuna katıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Harekete geçtiler! Bayern Münih, Mbappe'yi kadrosuna katıyor - Son Dakika
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