Basın toplantısına damga vurdu! Jose Mourinho'dan derbi öncesi Okan Buruk için bomba sözler - Son Dakika
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Basın toplantısına damga vurdu! Jose Mourinho'dan derbi öncesi Okan Buruk için bomba sözler

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kasımpaşa maçının ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile dikkat çeken açıklamalar yaptı. Mourinho, Buruk'un hakem Halil Umut Meler ile arkadaş olmasının sorulması üzerine ''Meslektaşım Okan'ın bu hakemle yakın arkadaş olduğunu bilmiyordum. Şimdi siz söyleyince öğrendim. Hakemler dürüst olduğu müddetçe başkanlarla, teknik direktörlerle, gazetecilerle arkadaş olabilirler'' dedi.

15.09.2024 21:00  Güncelleme: 21:22
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 2-0 kazandıkları Kasımpaşa maçının ardından düzenlenen basın toplantısında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu Galatasaray derbisine değinen Mourinho, sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk için de tartışma yaratacak ifadeler kullandı.

"AVANTAJ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Derbiye hazırlanmak için Galatasaray'a göre daha fazla zamanları olduğunun hatırlatılması üzerine Jose Mourinho, "Bunun bir avantaj olduğunu düşünmüyorum. 3 gün toparlama için normal bir süre. Dün de çok iyi oynadılar ve kolay bir galibiyet aldılar. 6 değişiklik yapma imkanları oldu. Hafta içi oynayacakları maç iç sahada. Bir problem olacağını zannetmiyorum" açıklamasını yaptı.

OKAN BURUK SÖZLERİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un hakem Halil Umut Meler ile arkadaş olmasının sorulması üzerine Jose Mourinho, "Meslektaşım Okan'ın bu hakemle yakın arkadaş olduğunu bilmiyordum. Şimdi siz söyleyince öğrendim. Hakemeler dürüst olduğu müddetçe başkanlarla, teknik direktörlerle, gazetecilerle arkadaş olabilirler" cevabını verdi.

GALATASARAY DERBİSİ

Galatasaray maçını izlediğini ancak derbiyi henüz düşünmediğini belirten Mourinho, "Derbi maçı henüz düşünmedim. Dün onların oynadığı maçı izledim. Yapacak bir şeyim yoktu, yatağımdaydım. Ama ben henüz derbi maçı düşünmedim" dedi.

"KALİTELİ BİR KADROMUZ VAR"

Elinde iyi bir kadro olduğuna değinen Jose Mourinho, "Bir yüzde veremem ama takım daha iyisini yapabilir. Çalışmamız ve gelişmemiz gerekiyor. Cuma gününden itibaren ilk defa tam kadro çalışmalarımızı sürdürebildik. Artık kadromuzu biliyoruz. Oyuncular artık biliyorlar ve kafalarında soru işareti yok. Transfer penceresi kapandıktan sonra daha stabil bir görüntü sergileyebiliyoruz. Avrupa maçlarında herkese şans gelecek. 3 günde bir maç yapacağız. Bence bu durum iyi çünkü kaliteli bir kadromuz var. Kulübümüz bana çalışabilmem için iyi bir kadro kurdu" şeklinde konuştu.

Basın toplantısına damga vurdu! Jose Mourinho\'dan derbi öncesi Okan Buruk için bomba sözler

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Son Dakika Spor Basın toplantısına damga vurdu! Jose Mourinho'dan derbi öncesi Okan Buruk için bomba sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Haluk Akkaya: Bu adamın okandan alıp veremediği ne?sürekli bi okan hoca ve gs ağzında birileri mi söylettiriyor yoksa? 138 65 Yanıtla
  • Rıfat Turgut: Başlığa bak mourinho’nun sözlerine bak. Ne var bu lafta ki yenilir yutulur değil başlığı kullanmışsınız. -Doğru söylemiş adam 120 23 Yanıtla
  • Emin Erol: kötü Bi söz denemiş ki ne kadar abartıyorsunuz bu nasıl habercilik 102 7 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen: Ortamı geren bir şey varmış gibi haber yapan medya aslında. Atılan başlıkta sanki mourinho ağıza alınmayacak sözler söylemiş gibi bir algı oluşturuyor. Halbuki gayet normal şeyler söylemiş herkes herkesle dürüst olduğu müddetçe arkadaş olabilir demiş ne var bu cümlede şimdi.. Medya kaos yaratmaya bayılıyor. 76 4 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin: Ali koç öyle öğretmiş başarı önemli değil gs aleyhine konuş sürekli olmamış şeyleri olmuş gibi konuş demiş yıllardır fb taraftarını uyutma şekli 35 42 Yanıtla
  • Kenan KODALAK: Derby haftası geldi ya her zaman ki gibi medya milleti germeye çalışıyor kendine haber çıkartmak için. 53 3 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: Galatasaray yenerse bir ay kendine gelemezsin herhalde her kamera önünde ağlarsın 30 24 Yanıtla
  • Nuri Varol: adam ağlamayı çabuk öğrenmiş :)) 26 22 Yanıtla
  • Enver Üçar: ya blr medya bu kadar yanıltıcı olamaz gerçekten başlık hiç doğru değildir lütfen doğru haberleri sapitmyin gerçekten yakışık almıyor 35 2 Yanıtla
  • Alparslan Dövücü: Osimhen in 2 golü var morinho :))) 18 10 Yanıtla
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