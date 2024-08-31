Giden gidene! Leo Dubois Galatasaray\'dan ayrıldı

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Süper Lig devi Galatasaray'da ayrılık rüzgarı devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Leo Dobois'ya da veda etti.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Galatasaray, Leo Dubois'a ile yollarını karşılıklı anlaşarak ayırdı. Sarı-kırmızılılar, futbolcunun sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

4 GOLE KATKI SAĞLADI

2022-2023 sezonun başında Lyon'dan Galatasaray'a 2.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan 29 yaşındaki isim, sarı-kırmızılı formayla 31 maça çıktı. 3.5 milyon euro piyasa değeri bulunan savunma oyuncusu, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 3 asist kaydetti.