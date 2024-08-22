Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda İsviçre'nin Young Boys takımına 3-2 mağlup oldu.
Ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin rekabet halinde olduğu Çekya takımlarından Sparta Prag, geçtiğimiz gün Malmö maçında sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Galatasaray ise Young Boys karşısında sahadan mağlubiyetle ayrılırken ülke puanına katkıda bulunamadı.
Türkiye, geçtiğimiz yıl takımlarımızın Avrupa'da aldığı sonuçların ardından 9. basamağa kadar yükselmişti. 2024-2025 sezonunda ise alınan sonuçların ardından topladığı 35.300 puanla 10. sırada yer alıyor.
Son Dakika › Spor › Giderek geriliyoruz! Galatasaray maçı sonrası UEFA ülke puanında son durum belli oldu - Son Dakika
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