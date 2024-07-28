Gidişi olaylı olmuştu! Burak Yılmaz'dan çok konuşulacak Beşiktaş itirafı - Son Dakika
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Gidişi olaylı olmuştu! Burak Yılmaz'dan çok konuşulacak Beşiktaş itirafı

Gidişi olaylı olmuştu! Burak Yılmaz\'dan çok konuşulacak Beşiktaş itirafı

Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Beşiktaş'taki günlerine ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. O dönem iyi bir transfer süreci geçirilmediğine vurgu yapan Yılmaz, "Şenol Hoca ayrılırken yönetim ile istişare ederek göreve benim devam etmemin iyi olacağı kararını almışlar. Futbolculardan da başkana pozitif söylemler gelince benden en azından seçime kadar elimi taşın altına koymam istendi" dedi. Genç teknik adam görevi kendisinin bıraktığını da sözlerine ekledi.

28.07.2024 15:05
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Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ta geçen sezon önce yardımcı antrenörlük görevi yapan ardından teknik direktörlük görevini yürüten Yılmaz, siyah-beyazlı takımdaki dönemine dair itiraflarda bulundu.

"SEÇİME KADAR ELİMİ TAŞIN ALTINA KOYMAM İSTENDİ"

Beşiktaş'taki teknik direktörlük görevine ilişkin soruyu yanıtlayan Yılmaz, "Soru sorduğunuz için cevaplamak istiyorum. Soru sormasaydınız asla böyle bir şeye girmezdim. Çünkü ben Kayserispor'un teknik direktörüyüm ve buraya konsantre olmuş durumdayım. Antrenörlük kariyerime, futbol kariyerimde en önemli yeri olan Şenol Hoca ile başladım. Açık konuşmak gerekirse iyi bir transfer dönemi geçirmedik. Bu da taraftarların tepkisine neden oldu. Önce Şenol Hoca görevi bıraktı. Sonra yönetim seçim kararı aldı. Şenol Hoca ayrılırken yönetim ile istişare ederek göreve benim devam etmemin iyi olacağı kararını almışlar. Futbolculardan da başkana pozitif söylemler gelince benden en azından seçime kadar elimi taşın altına koymam istendi" dedi.

Gidişi olaylı olmuştu! Burak Yılmaz'dan çok konuşulacak Beşiktaş itirafı

"KENDİ İSTEĞİMLE BIRAKTIM"

Siyah-beyazlılardan ayrılış sürecine dair konuşan Burak Yılmaz, "Ben o dönem Milli Takım'dan teklif almıştım ve Montella'nın yardımcısı olacaktım. Mantık olarak oraya gitmem gerekiyordu çünkü Beşiktaş'ta kaotik bir ortam vardı. Sonradan da gördüğümüz gibi herhangi bir hocanın orada başarılı olması pek mümkün gözükmüyordu ve olamadı. Ancak ben mantığımla değil kalbimle hareket ederek elimin taşın altına koydum. Yine olsam yine yaparım büyük ihtimalle. İşler istediğimiz gibi gitmedi, Ahmet başkanın tüm ısrarlarına rağmen kendi isteğimle görevimden ayrıldım. Bu kadar, çok net bir şekilde bu" açıklamasını yaptı.

BEŞİKTAŞ'IN KENDİSİNİ TAKİPTEN ÇIKMASI

Genç teknik adam, Beşiktaş'ın kendisini sosyal medyada takipten çıkmasıyla ilgili ise "Sosyal medyada takip edip, etmeme işini çok abartıyoruz. Sosyal medya benim için hiçbir anlamı olmayan bir platform. En nihayetinde sanal bir ortam. O dönem duygusal olarak bir kırılma yaşadım. Kendimi iyi hissetmiyordum. Her şeyden uzaklaşmak istedim. Resetlenmek istedim. Ben zaten Beşiktaş'ta mevcut yöneticilerle, geçmiş yöneticilerle ve futbolcularla görüşüyorum, şu anda da değil. İnsanların gördüğü gibi en ufak bir problem yok. Tartışmalar olmuştur ama ben mevcut yönetimle, geçmiş yönetimle ve hatta hocalarımla aynı iletişime devam ediyorum" değerlendirmesini yaptı.

Gidişi olaylı olmuştu! Burak Yılmaz'dan çok konuşulacak Beşiktaş itirafı

BAILLY KONUSU

Bailly ile aralarında yaşananlara da değinen Burak Yılmaz, "En çok eleştirildiğim konu, Bailly konusuydu. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra bana attığı mesajı insanlar görseydi.. Özürler içeren çok güzel bir mesaj attı bana. Böyle bir şey olmuştu" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'TAN AYRILDIKTAN SONRA YAPTIĞI AÇIKLAMALAR

Son olarak Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra yaptığı eleştirilen açıklamalarına da açıklık getiren Yılmaz, "Benim söylediğim açıklamalara gelince, buna o zaman da cevap verme gereği duymadım. Şöyle söyleyelim, benim böyle şeyler söylemediğimi ve söylemeyeceğimi beni tanıyan insanlar bilir. Eskileri açmaya gerek yok. Hiç kimseyi kırmayacağımı, o tarz söylemlerde bulunmayacağımı beni çok iyi tanıyanlar bilir. Ben zaten o zaman dahi cevap verme gereği duymadım. Ama iyi oldu. Dost kim, düşman kim tanımış olduk. Harika bir serüvendi, bana çok büyük şeyler katmıştı. Futbolculuğumda da ilk dönemim kısaydı, hocalığımda da ilk dönemim kısa oldu. Bundan sonrasına bakacağız. Bu soruyu sorduğunuz için cevap veriyorum, ben Kayserispor'un teknik direktörüyüm. Kayserispor için elimden geleni yapmak istiyorum. Tesislerde kalıyorum. Çalışıyoruz. Bu takımı bir yere getirmek istiyoruz. Bu soruya sorduğunuz için cevap veriyorum, yoksa aklımda, kalbimde Kayserispor'dan başka en ufak bir şey yok şu anda" şeklinde konuştu.

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Son Dakika Spor Gidişi olaylı olmuştu! Burak Yılmaz'dan çok konuşulacak Beşiktaş itirafı - Son Dakika

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