Giovanni Guidetti: Çok iyi performans gösterdiğimiz bir maç oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Giovanni Guidetti: Çok iyi performans gösterdiğimiz bir maç oldu

Giovanni Guidetti: Çok iyi performans gösterdiğimiz bir maç oldu

08.02.2021 23:32

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 27'nci haftasında VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Eczacıbaşı VitrA'yı VakıfBank Spor Sarayı'nda 25-19, 25-20 ve 25-18'lik setlerle 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 27'nci haftasında VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Eczacıbaşı VitrA'yı VakıfBank Spor Sarayı'nda 25-19, 25-20 ve 25-18'lik setlerle 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Giovanni Guidetti derbinin ardından açıklamalarda bulundu.

"OYUNCULARIMIN PERFORMANSINDAN MEMNUNUM"Oyuncuların gösterdiği performanstan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Guidetti, "Bu galibiyetten dolayı çok mutluyum. Uzun zamandır zorlu maçlar oynamıyoruz. Güçlü rakiplerle uzun zamandır karşılaşmıyoruz. Takımdan nasıl bir reaksiyon alacağımdan emin değildim. Ancak takımın çok hazır, odaklı ve agresif olduğunu görmek beni çok memnun etti. Bence çok iyi performans gösterdiğimiz bir maç oldu" ifadelerini kullandı.


- İstanbul
Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

voleybol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Giovanni Guidetti: Çok iyi performans gösterdiğimiz bir maç oldu - Son Dakika


Son Dakika
00:45 Benzin Fiyatları Yükseldi
00:41 Bu gece yarısı itibarıyla benzine 2 lira 11 kuruş zam geldi
00:18 Fransa'daki olaylar Belçika ve İsviçre'nin ardından Kanada'ya da sıçradı
00:13 Fransa'daki olaylar Belçika ve İsviçre'nin ardından Kanada'ya da sıçradı
00:06 ABD'deki Lunaparkta Hız Treni Kullanıma Kapatıldı
00:02 Lunaparkta ölümle burun buruna eğlence! ABD'de onlarca kişinin bindiği hız trenindeki derin çatlak yürekleri ağza getirdi
23:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon oranları belli olunca memur ve emeklilere söz verdiğimizi yerine getireceğiz
23:14 Buz mağarasında 80 metrelik çukura düşen şahıs hayatını kaybetti: Düşme anı kamerada
23:11 Memur ve emekliler, zam için nefesini tuttu! İşte son hesaplamalara göre masadaki rakamlar
23:12 Buz mağarasında 80 metrelik çukura düşen şahıs hayatını kaybetti! O anlar kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2023 00:57:22. #1.12#
SON DAKİKA: Giovanni Guidetti: Çok iyi performans gösterdiğimiz bir maç oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement