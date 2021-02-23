Giovanni Sio sahalardan 1 ay uzak kalacak - Son Dakika
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Giovanni Sio sahalardan 1 ay uzak kalacak

23.02.2021 17:55

Kanser değil, kan değerlerinde düzensizlik var ve nedeni araştırılıyor- Yönetim sözleşmesini feshetmek istedi mi?Sio: Kanser olduğum haberleri gerçek dışıErcan ATA / ANKARA - Gençlerbirliği forması giyen Giovanni Sio, kanser olduğu iddialarına yanıt vererek, "Bu haberler gerçeği yansıtmıyor" dedi.

Kanser değil, kan değerlerinde düzensizlik var ve nedeni araştırılıyor

- Yönetim sözleşmesini feshetmek istedi mi?

Sio: Kanser olduğum haberleri gerçek dışı

Ercan ATA/ ANKARA - Gençlerbirliği forması giyen Giovanni Sio, kanser olduğu iddialarına yanıt vererek, "Bu haberler gerçeği yansıtmıyor" dedi.

Başkent ekibinin Fildişili futbolcusunun kan değerlerinde normal olmayan bulgulara rastlandığı için özellikle sosyal medyada kanser olduğuna dair haberler yapılması üzerine yapılan araştırmada Sio'nun kanser olmadığı belirtildi.31 yaşındaki forvetin kanser olmadığı anlaşılırken, tetkiklerinin ayrıntılı inceleneceği, farklı bir bulguya rastlanmazsa 1 ay dinlendikten sonra takıma katılacağı ifade edildi. Şu an evinde istirahat eden Sio da bir açıklama yaparak, kendisinin bir ailesinin olduğunu, bu durumdan çok etkilendiklerini ve kanser olmadığını söyledi. Astım olduğunu ifade eden ve kan değerlerinin incelendiğini söyleyen Sio, bir ay dinlendikten sonra takımla çalışmalara başlayacağını da söyledi.

Bu arada sahalardan uzun süre ayrı kalacak Fildişili futbolcunun sözleşmesinin feshedileceğine dair iddialara karşılık kırmızı siyahlı yönetimden yanıt geldi ve böyle bir durumun olmadığı belirtildi. Demirören Haber Ajansı'nın sorularını yanıtlayan kulüp genel menajeri Cem Onuk, "Kural olarak da bu mümkün değil. Sağlık problemlerinde sürenin 6 ay gibi daha uzun olması durumunda bu yola karşılıklı konuşarak başvurulabilir. Kaldı ki biz şu anda futbolcumuzun bir an önce sağlığına kavuşmasından başka bir düşünceye sahip değiliz" açıklamasında bulundu.


Kaynak: DHA
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Gençlerbirliği, Kanser, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Giovanni Sio sahalardan 1 ay uzak kalacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Giovanni Sio sahalardan 1 ay uzak kalacak - Son Dakika
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