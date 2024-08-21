Giovanni van Bronckhorst, Aboubakar'a kapıyı gösterdi - Son Dakika
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Giovanni van Bronckhorst, Aboubakar'a kapıyı gösterdi

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Beşiktaş teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki Lugano maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Takımdan ayrılması gündemde olan isimlerle ilgili konuşan van Bronckhorst, Muleka'nın transfer görüşmelerinden dolayı kadroda olmadığı söyledi. Hollandalı teknik adam, Aboubakar için ise ''Başka bir meydan okuma daha iyi olabilir'' dedi.

21.08.2024 21:56  Güncelleme: 22:43
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Beşiktaş teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Lugano ile deplasmanda oynanacak ilk maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Giovanni van Bronckhorst, Kadroda düşünmediği Aboubakar'ın takımdan ayrılması gerektiğini söyledi.

"ODAKLANMIŞ DURUMDAYIZ"

"İki maç oynayacağız ve odaklanmış durumdayız. Sezona iyi başladık, hafta sonu iyi bir galibiyet aldık. İyi dinlendik ve Lugano maçına hazırlandık. Fenerbahçe ve Partizan'a karşı oynadıkları maçları izledik. İyi bir takıma karşı oynayacağız ama bizim için tek hedef grup aşamasına kalmak.

"ONLAR İÇİN DE ZOR"

"İlk 11'imiz son 3 maçta hemen hemen aynıydı. Ben rakibi izleyerek 11'i belirliyorum. Yedek oyuncularımız da var. Her maçın farklı bir ortamı olur. Sentetik zemin konusunda Hollanda'dan alışkınım, iyi sentetik zemini kötü normal zemine tercih ederim. Her oyuncu bu zeminde oynayabilir, rakibimiz de normalde sentetik çimde oynamıyor. Onlar için de zor olacak.

ABOUBAKAR VE MULEKA SÖZLERİ

Aboubakar için başka bir meydan okuma daha iyi olabilir. Bir transfer olabilirse bakacağız. Muleka da aynı şekilde transfer görüşmeleri dolayısıyla kadroda yer almıyor."

Giovanni van Bronckhorst, Aboubakar\'a kapıyı gösterdi

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Son Dakika Spor Giovanni van Bronckhorst, Aboubakar'a kapıyı gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Çelikk: Çok ararsın ama onu şimdi, şımardın sende bakalım yarın göreceğiz.. lugano sürpriz yapacak 6 110 Yanıtla
    VillaUmut: Ya sen ne anlatıyorsun paslanır çelik? :) 11 0 V. A.: He ya he 3 0
  • ferhat eser: yetişşşş ya memet 5sarayı perişan ediyolar 38 18 Yanıtla
    Alparslan Dövücü: 8 taşlı lugano elek yapar sizi 4 8 Çelikk: Ülkemizin takımı neden böyle yorum yapıyorsunuz anlamış değilim 5 0
  • Emir Kozcu: Bu adam işi biliyor 52 2 Yanıtla
  • Çelikk: Yakında sanada kapıyı gösterecekler.. 6 39 Yanıtla
  • mustafa sagdic: yazin buraya bjk bu sene de olabilecegi 3.luk 5 39 Yanıtla
    VillaUmut: Sen kimlerin sağdıçı oldun aslan parçası? :) 4 0
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