Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş\'a imzayı attı

Spor

Süper Lig devi Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine getirilen Hollandalı hoca, Giovanni van Bronckhorst için Kulüp Başkanı Hasan Arat'ın da katılımıyla imza töreni düzenlendi.

''SAVAŞAN BİR TAKIM OLACAĞIZ"

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Giovanni van Bronckhorst, "Beşiktaş'tan teklif aldığımda gerçekten onur duydum. Beşiktaş çok büyük bir kulüp, çok fazla taraftarı var. Büyük kulüpler her zaman kupalar için savaşmalıdır. Güçlü, asla pes etmeyen, kupalar için savaşan bir takım olacağız. Sayın Başkan sıcak karşılamanız için teşekkür ediyorum. Burada olmaktan dolayı çok memnunum. Çalışmaya başlamak için sabırsızım. Kulübün ne kadar büyük olduğunu zaten biliyordum. Taraftarlarla tanışmak konusunda sabırsızım. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız başarılı olmak için. Benim için de çok büyük bir an. Göreve başlamak için sabırsızlanıyorum" dedi.

Hasan Arat'ın açıklamaları şöyle;

"BEŞİKTAŞ'A HOŞ GELDİNİZ"

Giovanni kendini kanıtlamış bir isim. Hepimizin tanıdığı ve saygı duyduğu bir Futbol insanıdır. Kulübümüz için en uygun isimlerden biri olduğuna inancımız tamdır. Teknik direktörümüz Giovanni van Bronckhorst ve yardımcısı Gastel'e hoş geldiniz diyorum. Türkiye'nin en büyük kulübü Beşiktaş'a hoş geldiniz. Sezon başında oynayacağı Avrupa Ligi play-off turu bizim çok önemli. Hocamızın bu tura takımımızı en iyi şekilde hazırlayacağına inanıyoruz.

"YOLUN AÇIK OLSUN"

Sevgili Gio, senin ve sporcularımızın yolu açık olsun şansı bol olsun. Önümüzdeki hafta sonu bayram başlıyor. Türkiye'de bayram çok önemlidir. Biz Beşiktaşlılar ile yarın buluşacağız. Şimdiden tüm Beşiktaşlıların tüm vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum Gio, yolun açık şansın bol olsun. Çok büyük sorumluluklarımız var. Bu sorumlulukların bilincinde en uygun kişi Gio'ydu. Bizlerden çok hocamız ve sporcularındır artık sahne. Şunu unutmayın Beşiktaş çok güçlü bir takımla gelecek.