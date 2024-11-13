Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş\'tan ayrılıyor mu? Hasan Arat\'tan tartışmaları bitirecek sözler

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile TFF Riva Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde görüşme gerçekleştirdi.

"BİZDEN DEĞİŞİM BEKLEMEYİN"

Bu dev zirvenin ardından Hasan Arat, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Takımın ligdeki durumunu değerlendiren Arat, "Hedeflerimiz var, Beşiktaş camiası kırgın ve üzgün. Bu takım yeni kurulmuş bir takım, takımlarının arkasında olsunlar. Avrupa'da ciddi bir şansımız var, lig daha bitmemiş durumda. Geçen seneyle kıyaslamasınlar, bu takım aynı takım değil. Derbide yaşanan travmalar psikolojik travmalara neden oldu. Bu takım bunu düzeltebilecek bir takım. Lige iyi başladık, Süper Kupa'yı aldık... Bunun böyle devam etmeyeceğini bir sporcu olarak söyleyebiliyorsunuz. Bu sıkıntılı dönemin geçeceğine inanıyorum. Kimse bir değişiklik falan beklemesin, takıma ve hocaya inanıyorum. Öyle günlük kararlar alacak bir yönetim değiliz. Geçen sene bu tecrübeyi yaşadık. Çok zor bir transfer dönemi geçirdik. Herkes eksiklerimizi soruyor. 30'un üzerinde oyuncunun gitmesi ciddi bir süreçti. Biz taraftarımıza karşı çok dürüst ve şeffafız. Bu böyle kısa bir maraton değil, hep birlikte bütünleşmiş şekilde yolumuza devam edelim" dedi.

"Adil bir yönetim olsa puan durumu nasıl olurdu?" sorusunu yanıtlayan Arat, "Ben içeride başka, dışarıda başka konuşmam. Beşiktaş'ta öyle bir yönetici profili olmaz. Biz serzenişlerimizi olay olduğunda dile getirdik. Derbide bir kırılma oldu. Malmö idarecileri bize 'Derbide neler oldu?' diye sordu. İzlanda maçlarındaki VAR kararları 1-2 dakika sürüyor, burada niye böyle? Derbi kırılma maçıdır, Kasımpaşa maçındaki Rafa'ya yapılan müdahale kırılmadır. Malmö maçında Rafa'ya dokunabiliyorlar mıydı koşarken? Beşiktaş kötü oynadığında puan kaybediyorsa biz mazeret üretmeyiz ancak hakkı yeniyorsa Beşiktaş çıkar hakkını arar, biz bugün o noktadayız. Sayın başkanın önemli önlemler alacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"İKİ TRANSFER DÜŞÜNÜYORUZ"

"Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadro olarak gerisinde misiniz?" sorusu üzerine konuşan Arat, "Başka takımların kadroları hakkında konuşmam doğru olmaz. Bizim elimizdeki yabancı oyuncuları elimizden çıkartmamız çok zor oldu. Devre arasında iki oyuncu gönderip iki oyuncu alma planımız var. Biz kadromuza güveniyoruz ama eksiklerimizi de biliyoruz. Derbi maçında bir kırılma yaşandı, bu kırılmanın tamir edilebileceğini düşünüyorum. Dışarıdan kimse 'camiada bir boşluk var' diye hevese kapılmasın" dedi.

"AVRUPA'DA NİYE BÖYLE OLMUYOR?"

Hakem kararlarındaki hatalar hakkında konuşan Arat, "Toplum, Avrupa'daki maçları seyrediyor. Orada böyle şeyler oluyor mu? VAR'a itiraz oluyor mu, hakeme itiraz oluyor mu? Bizim Avrupa'daki maçlarımızda sorun oluyor mu? Olmuyor. Burada bir sorun var, buraya bir daha yönetici bulamazsınız. Sosyolojik kaosa gider iş. Beşiktaş çıkar iyiyse kazanır, kötüyse kaybeder. Bu tip mevkilerde görev yaparken umutsuzluğa kapılmamak lazım. Bizim için bir şey bitmiş değil. Beşiktaş yoluna devam edecektir. Kimse bizden ortalığa çıkıp bağırmamızı beklemesin. Beşiktaş taraftarı adaletli olduğu anda her türlü dürüstlüğün simgesi olacaktır. Bu ziyaret, Türk futbol adına anlamlı olmuştur" şeklinde konuştu.