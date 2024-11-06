Giovanni van Bronckhorst, Beşiktaşlı futbolcuları canavara benzetti

Spor

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Malmö'yü 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Hollandalı teknik adam, takım savunmasıyla ilgili de dikkat çeken bir benzetme yaptı.

"CANAVAR GİBİ DEFANS YAPTIK"

Giovanni van Bronckhorst'un açıklamaları şu şekilde;

"Bizim için önemli bir galibiyet. Birçok açıdan önemli, 3 puana ihtiyacımız vardı. 6 puana ulaştık. Son iki maçtan sonra bizim için büyük bir adım, reaksiyon oldu. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Canavar gibi defans yaptık. Devamlılık ve istikrar lazım. Cumartesi ve bugün arasında fark var. Çok fazla oyuncu geldi. Bunların da adaptasyonu gerekiyor. Bizim amacımız her zaman gelişmek. Bugünden dolayı mutlu ve gururluyuz.

"FUTBOLCULARIM KENDİ ÇITALARINA YAKLAŞTILAR"

Paulista, bugün iyi oynadı. Rashica, süre buldu. Oyuncularımız geri dönüyor. Pazar günü de umarım bu bölümü iyi bir şekilde bitiririz. Ondan sonra da oynayacağımız Göztepe maçına en iyi şekilde hazırlanacağız. Bugün birçok oyuncumuz iyi oynadı, kendi çıtalarına yaklaştılar. Böyle iyi oynadığınızda da kazanıyorsunuz maçları.

"ÖNEMLİ OLAN SONUCU ALMAKTI"

Sonuçtan dolayı memnunum. Önemli olan bu sonucu almaktı. Birçok nedenden dolayı önemliydi. Cumartesiden sonra 3 puan çok önemliydi. Ciro yoktu bugün, Milot döndü. Oyuna girdikten sonra farklılığı görebiliyorsunuz. 3 hücumcu ile oynadık, gole ihtiyacımız vardı. Tüm oyuncularınız sizinle birlikte olmalısınız istersiniz ama bazen sakatlıklar, cezalılar oluyor. Bugün tüm takım yapması gerekeni yaptı. Tempomuz ve agresifliğimiz iyiydi. Sonuçtan memnunum özellikle cumartesi günkü oyun ve sonuçtan sonra.

SEMİH KILIÇSOY SÖZLERİ

Immobile yokken Semih'in performansını nasıl değerlendirir?

Semih'in kalitesini biliyoruz. Ciro'nun olmadığı ilk maçı oynadık. Semih, iyi bir iş çıkardı. İkinci yarıda daha tehlikeliydi. Attığı gol de kendi gücünden geliyor. Çok iyi performans gösterdi. Kendisiyle çok konuşuyoruz. Gelişiyor. Bugün onun için önemliydi, gol attığı için de mutluyum.

SEMİH'İN POZİSYONU

Her iki pozisyonda da oynayabilir. Tam bir sol kanat değil, içeriye katederek oynuyor solda oynadığında. Kalitesine bakınca, özellikle bugün çok daha tehlikeli olduğunu görebilirsiniz. Kendisi bunları yapan bir oyuncu. Her iki ayağıyla şut çekebilen bir oyuncu. Ceza sahası en tehlikeli olduğu yer. Santrfor olduğunda bu daha fazla oluyor. Sol kanatta oynadığında doğru anlarda ceza sahasında olması gerekiyor. Konuşuyoruz. Gelişiyor. Bugünkü golü ona yardımcı olacaktır. Onun için mutluyum.

"İLK HEDEFİMİZ GRUPTAN ÇIKMAK"

İlk hedefimiz gruptan çıkmak. İlk iki maçta iki mağlubiyet aldık. Ama ondan sonra 6 puana ulaştık. Her galibiyet bizi gruptan çıkma hedefine yaklaştırıyor. Maccabi maçını evimizde oynayamayacağız. Bu bizim için bir dezavantaj. Ama bu maçı da kazanırsak 9 puana ulaşacağız. Gruptan çıkma hedefine bir adım daha yaklaşacağız. İstediğimiz bu.

"ŞİMDİ PAZAR GÜNÜNE ODAKLANACAĞIZ"

Jonas iyi oynadı, iyi bir oyuncu. Umarım ülkesinin milli takımına da davet edilir, bir ön davet aldı. İkinci yarıda hücuma daha fazla çıktı, destek verdi. Rakibin bizi karşılaşmasından dolayı bekleri farklı kullandık. Performansından dolayı mutluyum. Taraftar bu yüzden çağırmıştır. Ama ben birçok oyuncu sayabilirim. Muçi, Gabriel gibi. Salih ve Musrati son dönemde fazla oynamadılar ama gösterdikleri performans önemliydi. Milot'un dönmesi de güzel bir şey. Çok fazla opsiyon var. Şimdi pazar gününe odaklanacağız. Özellikle cumartesi günü oynadığımız maçtan sonra pazar günü de reaksiyon göstermek istiyoruz.