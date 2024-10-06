Giovanni van Bronckhorst'dan puan kaybı sonrası çarpıcı itiraf - Son Dakika
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Giovanni van Bronckhorst'dan puan kaybı sonrası çarpıcı itiraf

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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Gaziantep FK ile berabere kaldıkları maçın ardından puan kaybıyla ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu. Hollandalı teknik adam, " Rakibe çok fırsat verdik. Fiziksel ve mental yorgunluk oluştu. Doğru kararları veremedik oyunu kontrol etme anlamında. Sonunda gol yedik" dedi.

06.10.2024 23:24  Güncelleme: 23:46
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Beşiktaş Teknik Direkltörü Giovanni van Bronckhorst, Gaziantep FK ile berabere kaldıkları maçın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Van Bronckhorst, puan kaybıyla ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu.

Giovanni van Bronckhorst'un açıklamaları şu şekilde;

"FİZİKSEL VE MENTAL YORGUNLUK OLUŞTU"

"Zor bir maç olacaktı zaten. Mücadele edilmesi gereken bir maç olacaktı. 1-0'ı bulduk Ciro'nun penaltısıyla. Sonra iki taraflı bir oyun oldu. Doğru geçişlerle 2. golü bulamadık. Rakibe çok fırsat verdik. Fiziksel ve mental yorgunluk oluştu. Doğru kararları veremedik oyunu kontrol etme anlamında. Sonunda gol yedik. Çok üzgünüz. Devam edeceğiz. 2 puan kaybettik. Bir sonraki Konyaspor maçıyla ligin diğer bölümüne başlayacağız.

"GÜÇLÜ TAKIMLARLA OYNUYORUZ"

Birkaç haftadır 3 günde 1 maça çıkıyoruz. Fiziksel bir maç oldu bugün. Defans arkasına atılan toplar anlamında fiziksel bir maçtı. Biz savaştık. İstediğimiz galip gelmekti tabii ki. Son anlarda rakip için doğru yere düşen topla 1-1 oldu. Güçlü takımlarla oynuyoruz.

"MİLLİ ARADAN SORASI ZOR OLACAK"

Milli takıma gitmeyenler için bir ara olacak. Milli aradan sonrası zor olacak. Her maçta galibiyet için elimizden geleni yapacağız. Savaşacağız. İstediğimiz sonucu bugün alamadık ama Konyaspor maçıyla lige tekrar döneceğiz.

"TOP, RAKİP İÇİN DOĞRU YERE DÜŞTÜ"

Büyük takım olduğunuz zamanlarda nerede oynarsanız oynayın, hangi maçı oynarsanız oynayın, gerekli performansı göstermek zorundasınız. Bugün de bizim için zor bir maçtı. Savaştık, mücadele ettik aslında ama son anda top rakip için doğru yere düştü.

"DAHA İYİ OLMAK İSTİYORUZ"

Gelişme göstereceğimiz şeyler var. Hala yenilmedik, mağlubiyetimiz yok. Panik yapacak bir durum yok. Ligin üçüncü bölümüne başlayacağız ve gelişim göstereceğiz. Çok fazla maçımız var. Bir sonraki maçta daha iyi olmayı istiyoruz.

SEMİH KILIÇSOY SÖZLERİ

Semih de genç ve gelişim gösteren bir oyuncu. Farklı konularda gelişim gösteriyor. Ben kendisine yardımcı oluyorum. Bu sene çok daha iyi bir bir oyuncu olacak. Bugün kendisini tercih etmedik ama milli takıma gidiyor. Bir sonraki bölümde, bir sonraki oynayacağımız blokta oynayabilir."

Giovanni van Bronckhorst\'dan puan kaybı sonrası çarpıcı itiraf

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Son Dakika Spor Giovanni van Bronckhorst'dan puan kaybı sonrası çarpıcı itiraf - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Bilişim Hurda:
    8TAŞI PENALTI JOKER'İ DE KURTARAMADI 19 11 Yanıtla
  • Alpi:
    Hazırlayın bavulunuzu 10. Hafta sen 14 . Haftada diğeri gider neden çünkü Ferhat dahil hepinizin babası GALATASARAY 14 8 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    SON 20 YILDA BASARILI OL.US BIR HOLLANDA LI GORDUNUZ MU , KI BRONKOST T.D BILE DEĞİL ISKOCYADA 2 TAKIMIN 100 YOLDIR SAMPIYON OLDUGU RANGERSTAN KOVULDU, BIR TEK FEYERNORD VAR ORADSN DA KOVULDU UEFA AVRUPA LIGINDEN ELENIR, BU KADRO LIGI 5. BİTİRİR SONUCTA KOVULUR. BABANIZ GALATASARAY, KOCANIZ ICARDI 8 8 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Beşiktaş pişmanlıktır GS şampiyon olacak 9 7 Yanıtla
  • V. A.:
    Defollll bu takımdan 6 9 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Beşiltaş lige fırtına gibi girdi ama devamını getiremedi... 8 2 Yanıtla
  • Recep Yaşakan:
    Beşiktaş kupa maçı Galatasaray'ı yendi bütün yorumcular Beşiktaş'a gaz verdi bu sene en iyi Beşiktaş ben de söylüyorum bu sene en iyi futbolu hücumuyla iyi futbol oynayan Galatasaray'da yorumcular bir maça baktılar zaten Galatasaray'ın bu maçı zaten hiç oynamadı yorum yapalım çünkü Beşiktaş geniş kadrosu olmadığı için tahminen ligi 7'ye 8 sırada biter bu sene 2 2 Yanıtla
  • Meca null:
    gs 5 mac evinde oynadı bjk 3 mac evinde oynadı 1 0 Yanıtla
  • Ahmet Çelik:
    monetallayi yerden yere vuranlar oynatmadi diye acaba bu Hollandalı arkadaşa bişey diyecekmi ozellikle Ferhat kardesim 1 0 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir:
    sizin yenmeniz için, için zayıf takım bulsunlar. Futbol zekaniza hayranım, 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Giovanni van Bronckhorst'dan puan kaybı sonrası çarpıcı itiraf - Son Dakika
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