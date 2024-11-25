Giovanni van Bronckhorst\'un kaderi belli oldu

Spor

"Benim Maraş\'ta ne işim var?"

Beşiktaş yönetimi, Göztepe maçının ardından rutin değerlendirme toplantısını yaptı. Söz konusu bu toplantıda eleştirilerin hedefi olan ve ayrılık iddiaları gündeme gelen teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un siyah-beyazlı takımdaki geleceği de masaya yatırıldı.

2 MAÇLIK KREDİ VERİLDİ

Toplantının ardından herhangi bir açıklama ve karar gelmezken gözler de Maccabi Tel Aviv ve Hatayspor ile oynanacak maçlara çevrildi. Bu iki karşılaşmada alınacak sonuçlar Van Bronckhorst'un Fenerbahçe derbisi öncesinde kaderini netleştirecek.

FIRTINA GİBİ BAŞLAMIŞTI

Yeni sezona yeni bir hoca, yeni transferler ve yeni umutlarla başlayan Beşiktaş için ilk etapta her şey çok güzel başlamıştı. Süper Kupa'da Galatasaray karşısında alınan 5-0'lık galibiyetle sezona giren siyah-beyazlılar, lige de iyi bir başlangıç yapmıştı. İlk 3 maçını kazanan, ilk 8 maçını ise 6 galibiyet ve 2 beraberlikle namağlup geçen siyah-beyazlılar, Galatasaray deplasmanında alınan 2-1'lik yenilginin ardından kan kaybını durduramadı.

SON 4 MAÇTA 1 PUAN ALABİLDİ

Evinde Kasımpaşa'ya yenilen siyah-beyazlılar, Başakşehir deplasmanından ise golsüz beraberlikle döndü. Milli arada yara sarmayı hedefleyen siyah-beyazlılar, dönüşte ise evinde şok bir sonuçla 2-0 öne geçtiği maçta Göztepe'ye 4-2 mağlup oldu. Son 4 maçından sadece 1 puan alabilen siyah-beyazlılar, evinde ise üst üste 2. yenilgisini yaşadı. Beşiktaş evindeki 2 yenilgide kalesinde toplamda 7 gol gördü.

ZİRVENİN 13 PUAN GERİSİNDE

Beşiktaş zirve yarışında ise lider Galatasaray'ın 13 puan, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin ise 8 puan gerisine düştü. Şampiyonluk yarışında yine kasım ayında hüzün yaşayan siyah-beyazlılarda eleştirilerin odak noktasına ise teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yerleşti. Hollandalı teknik adam, yaklaşık 1 aydır yaşanan çöküşe çare bulamazken duran toplar başta olmak üzere savunmada yaşanan sıkıntıların yanı sıra hücumda oluşan durgunluk da giderilemedi.