Giresunspor-Beşiktaş maçı başladı! - Son Dakika
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Giresunspor-Beşiktaş maçı başladı!

17.04.2022 20:32

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Giresunspor'la karşı karşıya geliyor. Saat 20.30'da başlayan maçı hakem Arda Kardeşler yönetiyor. Valerien Ismael yönetiminde geçen hafta ilk galibiyetini alan siyah-beyazlılar, Karadeniz deplasmanında çıkışını sürdürme hedefinde. Karşılaşmada 0-0'lık eşitlik var.

Giresunspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında Çotanak Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Valerien Ismael yönetiminde çıkışa geçen siyah-beyazlılar, Karadeniz ekibi karşısında mutlak galibiyet hedefliyor.

8 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta maç öncesi Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Rıdvan Yılmaz, Alex Teixeira, Valentin Rosier, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan ve Güven Yalçın, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler, oynamaları ve sarı kart görmeleri halinde 34. haftadaki Kasımpaşa maçında cezalı duruma düşecek.

İŞTE İLK 11'LER

Giresunspor: Okan, Hayrullah, Sergen, Alexis, Aziz Behich, Traore, Flavio, Chiquinho, Suleymanov, Sergio, Umut Nayir

Beşiktaş: Ersin, Necip, Vida, Montero, Rosier, Josef, Can, Rıdvan, Ghezzal, Teixeira, Batshuayi

CANLI ANLATIM

Dakika 10: Rachid Ghezall'ın kaleyi cepheden göre şutunda top kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.

Dakika 7: Giresunspor etkili geldi. Shapi Suleymanov'un ceza sahasına girer girmez şutu yandan auta gitti.

Dakika 5: Umut Nayir'in indirdiği topta Chiquinho orta alanda boşluk yakaladı. Şut açısı arayan Chiquinho'ya Beşiktaş savunması izin vermedi.

Dakika 2: Beşiktaş, Giresunspor'un önde baskısından tek paslarla çıktı. Alex Teixeira'ya yapılan hareket faul.

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