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Giresunspor-Fenerbahçe maçında stada, ev sahibi takımın renkleri harici formayla girilemeyecek - Son Dakika

Giresunspor-Fenerbahçe maçında stada, ev sahibi takımın renkleri harici formayla girilemeyecek

10.02.2022 17:18
Giresunspor-Fenerbahçe maçında stada, ev sahibi takımın renkleri harici formayla girilemeyecek

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 12 Şubat Cumartesi günü GZT Giresunspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmada, ev sahibi takımın renkleri dışında forma, atkı ve materyallerle stadyuma giriş yapılamayacağı bildirildi.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 12 Şubat Cumartesi günü GZT Giresunspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmada, ev sahibi takımın renkleri dışında forma, atkı ve materyallerle stadyuma giriş yapılamayacağı bildirildi.

Giresunspor Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak Fenerbahçe maçı öncesinde İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından bazı kararlar alındığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Buna göre, üzerinde Giresunspor forma, atkı ve materyalleri dışında farklı takımların renklerini taşıyan forma, atkı ve materyaller ile stadyuma girişlere kesinlikle izin verilmeyecektir. Ayrıca Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un uygulanmasına ilişkin yönetmeliğe istinaden, 'Seyircilerin, biletlerinde belirtilen koltuk numaralarına göre oturmaları ve tahliye merdivenlerinin boş bırakılmasını sağlamak' hükmü yer almaktadır. Bu sebeple satın aldığınız biletinizde belirtilen koltuğa oturmanız ve buna uymayanları uyarmanız büyük önem arz etmektedir."

Öte yandan, girişlerde problem yaşanmaması adına stadyum kapılarının saat 13.30'da açılmasına karar verildiği aktarılarak, "Tüm taraftarlarımızın konu ile ilgili gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyor, yeşil-beyaz sevdalılarını cumartesi günü Çotanak Spor Kompleksi'ne bekliyoruz." denildi.

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Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, Fenerbahçe, Cumartesi, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Giresunspor-Fenerbahçe maçında stada, ev sahibi takımın renkleri harici formayla girilemeyecek - Son Dakika Spor


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