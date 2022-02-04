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Giresunspor'un yeni transferi Pyerre'de tümör tespit edildi - Son Dakika

Giresunspor'un yeni transferi Pyerre'de tümör tespit edildi

04.02.2022 14:03
Giresunspor'un yeni transferi Pyerre'de tümör tespit edildi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un hafta başında sözleşme imzaladığı Brezilyalı Jean Pyerre'in testislerinde tümör tespit edildi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un hafta başında sözleşme imzaladığı Brezilyalı Jean Pyerre'in testislerinde tümör tespit edildi.

Yeşil beyazlı ekibin kısa bir süre önce 1.5 yıllık kiralık sözleşme imzaladığı Jean Pyerre'in şüphe üzerine yapılan son sağlık kontrollerinde testislerinde tümör tespit edildi. Yaşanan bu gelişmenin ardından ülkesine dönme kararı alan Jean Pyerre, sağlık durumu hakkında kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Pyerre, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Bazı durumlar bir işaret olarak hayatımızda olur. Tüm tetkikleri yaptıktan ve Giresunspor ile sözleşme imzaladıktan sonra testislerimden birinde küçük bir tümör tespit edildi. Durum hassas, ancak iyileşme olasılığı yüksek. ve olacak. Benim kararım Brezilya'ya dönüp hastalığımı güvendiğim doktorlarla ve ailemin yanında tedavi etmek. En iyi şekilde iyileşmekten ve bu engeli aşmaktan yorulmamaktan başka seçeneğim yok. Benimle bu anı yaşayan herkesin anlayışına minnettarım. Hadi bir savaş daha yapalım."


Giresunspor'un yeni transferi Pyerre'de tümör tespit edildi
Giresunspor'un yeni transferi Pyerre'de tümör tespit edildi
Giresunspor'un yeni transferi Pyerre'de tümör tespit edildi
Giresunspor'un yeni transferi Pyerre'de tümör tespit edildi
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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Giresunspor'un yeni transferi Pyerre'de tümör tespit edildi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Giresunspor'un yeni transferi Pyerre'de tümör tespit edildi - Son Dakika
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