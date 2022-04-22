Giresunsporlu Traore'nin ligde kalacaklarına inancı tam Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Giresunsporlu Traore'nin ligde kalacaklarına inancı tam Açıklaması

22.04.2022 11:07
Giresunsporlu Traore'nin ligde kalacaklarına inancı tam Açıklaması

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un Malili oyuncusu Hamidou Traore, takım olarak Spor Toto Süper Lig'de kalma hedefine odaklandıklarını, bunu da başaracaklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un Malili oyuncusu Hamidou Traore, takım olarak Spor Toto Süper Lig'de kalma hedefine odaklandıklarını, bunu da başaracaklarını söyledi.

Ligde son 7 maçta 2 gol ve 2 asistlik performansıyla takımına önemli katkı veren Traore, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tek hedeflerinin Süper Lig'de kalmak olduğunu belirtti.

Sezon başından bu yana inişli çıkışlı dönemler yaşadıklarını aktaran Traore, "Kötü başlayıp iyi bitirebiliyorsunuz ya da iyi başlayıp kötü bitirebiliyorsunuz, bunlar oluyor ama bizim için hiçbir şey değişmiyor. Ben her zaman çalışıyorum, her şeyimi veriyorum ve iyi bir performans sergilemeye çalışıyorum, bunu da Allah'a borçluyum." dedi.

Traore, iyi bir takım olduklarının altını çizerek, "İyi bir arkadaşlığımız ve iyi bir motivasyonumuz var. Gerçekten burada iyi bir aileyiz. Her maçta herkes koşuyor, herkes her şeyini veriyor. Bir oyuncu topu kaybettiğinde o topu geri kazanmak için her şeyi veriyor. İyi bir takıma sahibiz." diye konuştu.

Son oynadıkları Beşiktaş maçından puan almayı başardıklarını dile getiren Traore, "Bu ligde favori benim için sadece kağıt üzerinde gözüküyor çünkü sahada her şey daha farklı oluyor. Kağıt üzerinde favoriysen, sahada gerekli mücadeleyi göstermezseniz maçı kaybediyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

"İnşallah sezon sonunda istediğimizi elde edeceğiz"

Traore, Süper Lig'e yükseldikleri ilk sezonda ligde kalmanın çok önemli olduğunun altını çizerek, "Takımdaki herkes Süper Lig'de kalma hedefine odaklanmış durumda, bunu başaracağımıza inanıyoruz. Önümüzde zorlu maçlar var, her maça ayrı bakıyoruz, inşallah sezon sonunda istediğimizi elde edeceğiz." şeklinde konuştu.

Taraftarlara teşekkür eden Traore, "Beşiktaş maçında harikalardı, her maç onları arkamızda görmek istiyoruz. Verdikleri müthiş enerji ve motivasyonla bizlere destek olmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Traore, yükselen performansını devam ettirmek zorunda olduğunu vurgulayarak, takım arkadaşlarının da her maçta en iyi mücadeleyi vermek için sahaya çıktığını ve her zaman bir önceki performanstan daha iyisini yapmak zorunda olduklarını sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500
GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, geride kalan 33 haftayı değerlendirdi GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, geride kalan 33 haftayı değerlendirdi Göztepe'de yıldızlar gidiyor Göztepe'de yıldızlar gidiyor

Spor Toto Süper Lig, Hamidou Traore, Giresunspor, Mevla, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Giresunsporlu Traore'nin ligde kalacaklarına inancı tam Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
11:04 Fenerbahçe, Mesut Özil'i kadro dışı bırakamaz! Sözleşme detaylarını menajeri hatırlattı!
10:59 Ukrayna'ya ait uçak düştü: Kaç kişinin hayatını kaybettiği henüz bilinmiyor!
10:58 Haftanın son iş gününde altının gram fiyatı 925 lira seviyesinden işlem görüyor
10:52 Muş'ta hırsızların çaldığı 22 liralık cıvata, 500 bin liralık zarara sebep oldu!
23:32 Tarkan'dan dev antlaşma! Disney Plus'ın reklam yüzü olacak
10:51 86 ayrı suçtan aranan şüpheli, tarlanın ortasındaki konteynerda saklanırken yakalandı
10:50 Patronunu tehdit edip para istemişti! Yabancı uyruklu kişiler operasyonla yakalandı
10:47 Maradona'nın "Tanrı'nın Eli" forması satıldı! İşte biçilen değer
10:38 Erdal Beşikçioğlu'nun kurduğu Tatbikat Sahnesi Fişekhane'den çekildi: Tiyatro bir ticarethane değil
10:34 Kılıçdaroğlu evinin mutfağından konuştu: Beşli çetelerin ve saray sosyetesinin duyması için elektrik faturamı ödemedim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 11:14:24. #1.13#
SON DAKİKA: Giresunsporlu Traore'nin ligde kalacaklarına inancı tam Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement