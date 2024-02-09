6 ay önce takımdan ayrılan Serdar Dursun'un Fenerbahçe'ye geri döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

6 ay önce takımdan ayrılan Serdar Dursun'un Fenerbahçe'ye geri döndü

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Süper Lig devi Fenerbahçe, 6 ay önce Fatih Karagümrük'e yolladığı Serdar Dursun'u kiralık olarak yeniden renklerine bağladı.

09.02.2024 14:45  Güncelleme: 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarı lacivertli takım, Serdar Dursun'un kiralık transferi için anlaşma sağlandığını açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Kulüpten yapılan açıklamada, "2023-2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, Serdar Dursun'un sezon sonuna kadar kiralık olarak transferi konusunda kulübü V. Fatih Karagümrük ile anlaşmaya varılmıştır. Serdar Dursun'a yeniden hoş geldin diyor, Çubuklu formamız ile şampiyonluk diliyoruz." denildi.

Gittiği gibi geri döndü! Serdar Dursun tekrar Fenerbahçe'de

28 GOLE KATKI SAĞLADI

Sarı lacivertli formayı 64 maçta giyen futbolcu bu karşılaşmalarda 19 gol ve 9 asistlik katkı yaptı. Serdar dursun Fenerbahçe'de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

KARAGÜMRÜK'TE 6 GOL ATTI

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Serdar Dursun, Karagümrük formasıyla sahaya çıktığı 25 karşılaşda 6 gol kaydetti.

Gittiği gibi geri döndü! Serdar Dursun tekrar Fenerbahçe'de
6 ay önce takımdan ayrılan Serdar Dursun\'un Fenerbahçe\'ye geri döndü

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • OĞUZ İÇEN : NE İŞLER DÖNÜYOR ONU ANLAMADIM,O KADAR OYUNCU SATIŞI OLDU BONSERVİS ÜCRETİ ÖDEMEDEN OYUNCU ALINDI,SERDAR DURSUN GERİ GELİYOR NİYE?BORÇ 11 MİLYAR TL'Yİ GEÇMİŞ NERDE PARALAR 23 5 Yanıtla
  • side meister optik semih: Cok saçma 4 0 Yanıtla
  • Talip Konyali: BU MU FENERİ ŞAMPİYON YAPACAK...BEN DE ÇİN İMPARATORU OLACAĞIM...KİM İNANIR...KADİR İNANIR DA İNANMADI ... 0 1 Yanıtla

Fatih Karagümrük, Serdar Dursun, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 6 ay önce takımdan ayrılan Serdar Dursun'un Fenerbahçe'ye geri döndü - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2024 19:10:02. #1.12#
SON DAKİKA: 6 ay önce takımdan ayrılan Serdar Dursun'un Fenerbahçe'ye geri döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement