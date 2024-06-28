Gittiği takımı duyunca çok şaşıracaksınız! Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık - Son Dakika
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Gittiği takımı duyunca çok şaşıracaksınız! Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık

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Fenerbahçe, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Efekan Karayazı'yı Avusturya 2. Lig takımı FAC Wien'e kiraladı. Avusturya doğumlu olan genç futbolcu, geride kalan sezonda sarı lacivertli takımın Adanaspor'u 6-0 yendiği Ziraat Türkiye Kupası maçında ilk kez forma giymişti. Efekan, Fenerbahçe'nin sahadan çekildiği olaylı Süper Kupa maçında da ilk 11'de yer almıştı.

28.06.2024 16:10
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Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Efekan Karayazı, Avusturya 2. Lig takımı FAC Wien'e kiralandı. Avusturya kulübünden yapılan açıklamada, Efekan'ın 1 yıllığına kiralık olarak transfer edildiği duyuruldu.

LUKAS FISCHER: "BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUZ"

FAC Wien Genel Müdürü Lukas Fischer, Avusturya doğumlu futbolcunun sözleşme imzalamasından memnun olduklarını belirterek, "Efekan'ı bir yıllığına FAC'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Avusturya'nın en büyük genç yeteneklerinden biri ve Fenerbahce'de ilgi gördü. Genç kariyerinde bir sonraki gelişim adımlarını bizimle birlikte atabileceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Gittiği takımı duyunca çok şaşıracaksınız! Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık

EFEKAN KARAYAZI: "BENİM İÇİN HARİKA BİR FIRSAT"

Efekan ise imza töreninde yaptığı açıklamada, "Gelecek sezon FAC'da kendimi kanıtlama fırsatına sahip olduğum için çok mutluyum. Bu transfer benim daha fazla gelişmem ve becerilerimi yeni bir ortamda sergilemem için harika bir fırsat. Yeni takım arkadaşlarımla tanışmayı ve mavi-beyazlı takımda oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Gittiği takımı duyunca çok şaşıracaksınız! Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık

EFEKAN KARAYAZI KİMDİR?

Avusturya U19 Milli Takımı'nda da forma giyen Efekan Karayazı, 2005 yılında Avusturya'nın Bludenz şehrinde doğdu ve 6 yaşındayken ailesiyle birlikte Türkiye'ye taşındı. Nevşehir Belediyespor altyapısında futbola başlayan Efekan, burada kendini gösterdikten sonra Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı ve altyapıda çeşitlik yaş kategorilerinde mücadele etti. Fenerbahçe A takımında 20'den fazla maçta kadroda yer alan 19 yaşındaki futblolcu, geçen sezon sarı lacivertli takımın 6-0 kazandığı Ziraat Türkiye Kupası maçında ilk kez forma giydi.

Gittiği takımı duyunca çok şaşıracaksınız! Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık

OLAYLI SÜPER KUPA MAÇINDAN SONRA ICARDI'YE GÖNDERME YAPMIŞTI

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Efekan Karayazı, olaylı Süper maçı sonrasında sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlar yapmıştı. Sarı-lacivertlilerde Süper Kupa maçında sahadan çekilen takımda olan Efekan Karayazı, o maçtan Icardi ile aynı karede olduğu fotoğrafı paylaşarak '....!' ifadelerini kullanmıştı. Genç oyuncu, daha sonrasında bir paylaşım daha yaparak soyunma odası taktik tahtasının önünde Mauro Icardi'nin gol sevinci ile poz verdiği anı yayınlamıştı.

Gittiği takımı duyunca çok şaşıracaksınız! Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık
Gittiği takımı duyunca çok şaşıracaksınız! Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık
Gittiği takımı duyunca çok şaşıracaksınız! Fenerbahçe\'de beklenmedik ayrılık

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Son Dakika Spor Gittiği takımı duyunca çok şaşıracaksınız! Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ankara null: turkiyede sisirme yurtdisinda gercekler ne aci demi gercekle yuzlesmek :) dgrleride oyleki hali sahada oynatilmaz 1 9 Yanıtla
    ferhat eser: ankara null boş adam geldi 10 2
  • Mustafa Naz: oturdum dusunuyorum !!bu haberin neresine şaşiriyim. 8 1 Yanıtla
  • Mehmet Aydın: icardi kiim sen kiimm de gönderme yapıyosun çırak 5 2 Yanıtla
    Emre Akcay: 30 saniyede 1 gok yıyınce tersden namaza durmuş 3 1
  • Ali Kublay: Evet çok şaşırdık bu gece uyuyamiyacagiz bende Barcelona ya gitti sandim 6 0 Yanıtla
  • Özcan Kaya: Benim oğlanların takımı ,bekliyoruz Efekan ı 1 1 Yanıtla

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