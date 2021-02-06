Giuliano yine penaltı kaçırdı

Medipol Başakşehir'in Brezilyalı futbolcusu Giuliano, son iki maçta iki kritik penaltı atışından yararlanamadı.

Süper Lig'in 24'üncü haftasında Medipol Başakşehir, Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Turuncu lacivertli takımda geçen hafta Galatasaray'a karşı maçın 22'nci dakikasında kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Giuliano, kaleci Muslera'yı geçemedi. Fatih Karagümrük karşılaşmasının 19'uncu dakikasında bir kez daha penaltıda topun başına geçen Brezilyalı yıldız, bu penaltı atışını da üst direğe nişanladı.Giuliano, son iki maçta da kritik iki önemli penaltıdan yararlanamadı.