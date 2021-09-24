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Gökhan Töre'nin istatistiği gündeme oturdu! Taraftarlar sinirden çılgına döndü - Son Dakika

Gökhan Töre'nin istatistiği gündeme oturdu! Taraftarlar sinirden çılgına döndü

24.09.2021 21:33

Beşiktaş'ın deplasmanda Altay'la karşılaştığı maça ilk 11'de başlayan Gökhan Töre, siyah-beyazlı taraftarlara saç baş yoldurdu. Taraftarlar, yüzde 33 isabetli pas ortalamasıyla oynayan futbolcuya sosyal medyada tepki gösterdi.

Sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş, 11 futbolcusundan yoksun çıktığı Altay maçında Pjanic'i de sakatlığa kurban verdi. Yıldız futbolcuların yokluğunda karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Gökhan Töre ise performansıyla sınıfta kaldı.

TARAFTAR, GÖKHAN TÖRE'YE ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Yüzde 33 isabetli pas ortalamasıyla oynayan Gökhan Töre'ye sosyal medyada tepki gösteren Beşiktaşlı taraftarlar, futbolcunun yerine altyapıdan bir oyuncuya şans verilse takımın daha iyi oynayacağı yönünde görüş belirtti.

Gökhan Töre'nin istatistiği gündeme oturdu! Taraftarlar sinirden çılgına döndü
Gökhan Töre'nin istatistiği gündeme oturdu! Taraftarlar sinirden çılgına döndü
Gökhan Töre'nin istatistiği gündeme oturdu! Taraftarlar sinirden çılgına döndü
Gökhan Töre'nin istatistiği gündeme oturdu! Taraftarlar sinirden çılgına döndü
Gökhan Töre'nin istatistiği gündeme oturdu! Taraftarlar sinirden çılgına döndü
Gökhan Töre'nin istatistiği gündeme oturdu! Taraftarlar sinirden çılgına döndü

Gökhan Töre, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gökhan Töre'nin istatistiği gündeme oturdu! Taraftarlar sinirden çılgına döndü - Son Dakika Spor


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