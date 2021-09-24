Gökhan Töre'nin istatistiği gündeme oturdu! Taraftarlar sinirden çılgına döndü

Sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş, 11 futbolcusundan yoksun çıktığı Altay maçında Pjanic'i de sakatlığa kurban verdi. Yıldız futbolcuların yokluğunda karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Gökhan Töre ise performansıyla sınıfta kaldı.

TARAFTAR, GÖKHAN TÖRE'YE ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Yüzde 33 isabetli pas ortalamasıyla oynayan Gökhan Töre'ye sosyal medyada tepki gösteren Beşiktaşlı taraftarlar, futbolcunun yerine altyapıdan bir oyuncuya şans verilse takımın daha iyi oynayacağı yönünde görüş belirtti.