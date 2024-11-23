Fenerbahçe, Kayserispor\'a gol oldu yağdı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Bellona Kayserispor, Fenerbahçe'yi konuk etti.
Mücadeleye etkili başlayan sarı-lacivertliler 5. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Tadic takımını 1-0 öne geçirdi.
Maçın başında 1-0 öne geçen Fenerbahçe, yeni transferi Oğuz Aydın'ın 15.ve 26. dakikalarda attığı gollerle skoru 3-0'a getirdi. Oğuz, bu sezon ilk kez bir maça 11'de başladı.
Sarı-lacivertliler devre arasına 3-0 önde girmeye çalışsa da 43. dakikada Djiku'nun kendi ağlarına yolladığı topla fark 2'ye indi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.
İkinci yarıya etkili başlayan ev sahibi ekip, 57. dakikada Kartal Kayra'nın kullandığı köşe vuruşunda savunmadan gelen Kolovetsios, Livakovic'i aşan topta kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. Durum 3-2 oldu.
Bu golden sonra beraberliği yakalamaya çalışan Kayserispor, kalesinde 4. golü gördü. 63. dakikada Mert Hakan'la orta alanda başlayan hücumda Mert Hakan merkezden topu sürerek sağ kanatta bulunan Tadic'e pas verdi. Fenerbahçe'nin yakaladığı az savunmada Tadic, En Nesyri'ye pasını verdi. Kaleciyle baş başa kalan En Nesyri sol ayak içiyle şutunu çekti ve topu ağlarla buluşturdu. Durum 4-2 oldu.
Mücadelenin son anlarında sahneye çıkan Kostic, 85. dakikada şık bir gole imza atarak skoru 5-2'ye getirdi. Bu golden hemen sonra Oğuz Aydın sol kanatta topla buluşarak ceza sahasının solundan içeriye çevirdi. Szymanski, topu boş kaleye attı. Skor 6-2 oldu. Karşılaşma bu skorla sona erdi. Sarı-lacivertliler 3 puanı hanesine yazdırdı.
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