Fenerbahçe, Kayserispor\'a gol oldu yağdı

Türk:

Kendini yere at haksız penaltı verilsin, ofsayttan gol at, hakeme deelirrmşsinhareketi yap, sürekli elle top kes sert fauller yap dirsek at rakiplerinin penaltısı verilmesin, ligdeki kulüperin borçlarını kendi bankanla karşıla... Yapı gölgesinde ilerliyor yine yapıspor. Zamanı gelince ilahi adalet yine vuracaktır... :)