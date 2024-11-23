Fenerbahçe, Kayserispor'a gol oldu yağdı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Kayserispor'a gol oldu yağdı

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Fenerbahçe Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor'u deplasmanda 6-2 yendi. Sarı-lacivertlilerde Oğuz Aydın double yaptı.

23.11.2024 17:46  Güncelleme: 18:32
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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Bellona Kayserispor, Fenerbahçe'yi konuk etti.

TADIC PERDEYİ AÇTI

Mücadeleye etkili başlayan sarı-lacivertliler 5. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Tadic takımını 1-0 öne geçirdi.

Fenerbahçe, Kayserispor'a gol oldu yağdı

OĞUZ AYDIN'DAN DOUBLE

Maçın başında 1-0 öne geçen Fenerbahçe, yeni transferi Oğuz Aydın'ın 15.ve 26. dakikalarda attığı gollerle skoru 3-0'a getirdi. Oğuz, bu sezon ilk kez bir maça 11'de başladı.

Fenerbahçe, Kayserispor'a gol oldu yağdı

DJIKU KENDİ KALESİNE ATTI İLK YARI BİTTİ

Sarı-lacivertliler devre arasına 3-0 önde girmeye çalışsa da 43. dakikada Djiku'nun kendi ağlarına yolladığı topla fark 2'ye indi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

Fenerbahçe, Kayserispor'a gol oldu yağdı

KAYSERİSPOR FARKI 1'E İNDİRDİ

İkinci yarıya etkili başlayan ev sahibi ekip, 57. dakikada Kartal Kayra'nın kullandığı köşe vuruşunda savunmadan gelen Kolovetsios, Livakovic'i aşan topta kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. Durum 3-2 oldu.

Fenerbahçe, Kayserispor'a gol oldu yağdı

EN-NESYRI 4 YAPTI

Bu golden sonra beraberliği yakalamaya çalışan Kayserispor, kalesinde 4. golü gördü. 63. dakikada Mert Hakan'la orta alanda başlayan hücumda Mert Hakan merkezden topu sürerek sağ kanatta bulunan Tadic'e pas verdi. Fenerbahçe'nin yakaladığı az savunmada Tadic, En Nesyri'ye pasını verdi. Kaleciyle baş başa kalan En Nesyri sol ayak içiyle şutunu çekti ve topu ağlarla buluşturdu. Durum 4-2 oldu.

Fenerbahçe, Kayserispor'a gol oldu yağdı

KOSTİC VE SZYMANSKI FİŞİ ÇEKTİ

Mücadelenin son anlarında sahneye çıkan Kostic, 85. dakikada şık bir gole imza atarak skoru 5-2'ye getirdi. Bu golden hemen sonra Oğuz Aydın sol kanatta topla buluşarak ceza sahasının solundan içeriye çevirdi. Szymanski, topu boş kaleye attı. Skor 6-2 oldu. Karşılaşma bu skorla sona erdi. Sarı-lacivertliler 3 puanı hanesine yazdırdı.

Fenerbahçe, Kayserispor\'a gol oldu yağdı

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Kayserispor'a gol oldu yağdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Türk:
    Lehte Penaltı - BJK:5 , FB:5 , GS:1 Aleyhte Penaltı - BJK:1 , FB:2 , GS:6 Salıncağı arkadan sallayan hakemlerdir. GSın defalarca penaltısı verilmediği gibi çok kolay penaltılar verildi. FB lehine defalarca uydurma penaltı verildi. Yabancı hakemler gelse, adil düzende GS farkı daha çok açacak... 112 9 Yanıtla
  • Emre Akcay:
    Kayserının verılmeyen penaltıları be olucak yapı var yapı 81 8 Yanıtla
  • Türk:
    Kendini yere at haksız penaltı verilsin, ofsayttan gol at, hakeme deelirrmşsinhareketi yap, sürekli elle top kes sert fauller yap dirsek at rakiplerinin penaltısı verilmesin, ligdeki kulüperin borçlarını kendi bankanla karşıla... Yapı gölgesinde ilerliyor yine yapıspor. Zamanı gelince ilahi adalet yine vuracaktır... :) 72 9 Yanıtla
  • Çelikk:
    Satılmış Maç Maçın Adamı Oluyor Oğuz Şampiyon Galatasaray Olacak Kapak Olsun ezik bahçe 62 9 Yanıtla
  • MEHMET AYDIN:
    Şikebahce yine iş başında 57 9 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    DAHA DOĞRUSU ŞİKE YAĞDI 46 8 Yanıtla
  • Kuzey efe:
    Midemiz bulanıyor artık.skandal bir maç. 43 8 Yanıtla
  • Süzme OrospuÇucuğu ferhat eser:
    Maçın Özeti.. ........ Satışşşşşşşşş 37 8 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    var hakemleri orta hakem çorba sakal ne ararsan 26 3 Yanıtla
  • Murat denizli:
    5.2 yendi yazmısınız değiştirin su haberleri yazanı yahu.... 11 5 Yanıtla
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