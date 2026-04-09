Gol oldu yağdılar! Rizespor, Samsunspor'u sahadan sildi
Gol oldu yağdılar! Rizespor, Samsunspor'u sahadan sildi

09.04.2026 22:34
Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 27. haftasından ertelenen maçta sahasında Samsunspor'u 4-1 mağlup etti.

İLK YARIDA FIRTINA GİBİ BAŞLADI

Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, ilk yarıda oyunun kontrolünü tamamen eline aldı. Rizespor, 39. dakikada Loide Augusto’nun golüyle öne geçerken, 43. dakikada Attila Mocsi farkı ikiye çıkardı. İlk yarının uzatma anlarında sahneye çıkan Qazim Laçi, 45+3. dakikada attığı golle skoru 3-0’a taşıdı.

AUGUSTO FARKI DÖRDE ÇIKARDI

İkinci yarıya da etkili başlayan Rizespor, 50. dakikada bir kez daha Loide Augusto ile gol buldu ve farkı dörde yükseltti. Ev sahibi ekip, maç boyunca üstün oyununu sürdürerek rakibine fırsat tanımadı.

SAMSUNSPOR’A TESELLİ GOLÜ GEÇ GELDİ

Samsunspor, karşılaşmanın son anlarında gol bulabildi. 90+3. dakikada Cherif Ndiaye’nin attığı golle fark üçe inse de bu gol, mağlubiyeti engelleyemedi.

FINK KIRMIZI KART GÖRDÜ

Karşılaşmanın 40. dakikasında Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, dördüncü hakemle yaşadığı tartışma sonrası kırmızı kart görerek oyun alanından ihraç edildi. 58 yaşındaki teknik adam, bir sonraki hafta oynanacak Eyüpspor maçında takımının başında olamayacak.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor puanını 33’e yükseltirken, Samsunspor 36 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Rizespor sahasında Gaziantep FK’yı konuk edecek, Samsunspor ise deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Yücel Güleç Yücel Güleç :
    Samsun şimdiden galataya hazırlık yapmış 6 7 Yanıtla
    coinspaceserkan23 coinspaceserkan23:
    biz liği bıraktık modu bilerek. 0 1
  • Emekli Tahminci Emekli Tahminci:
    Maçı sattı denmiyor 0 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
