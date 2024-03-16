Sen ne yaptın Arda Güler! Oyuna girer girmez öyle bir şut çekti ki! Gol olsa taraftarlar sırtında taşırdı - Son Dakika
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Sen ne yaptın Arda Güler! Oyuna girer girmez öyle bir şut çekti ki! Gol olsa taraftarlar sırtında taşırdı

Sen ne yaptın Arda Güler! Oyuna girer girmez öyle bir şut çekti ki! Gol olsa taraftarlar sırtında taşırdı

Real Madrid, Osasuna'yı deplasmanda 4-2 mağlup etti. Real Madrid'de Arda Güler, 85. dakikada oyuna dahil oldu. Milli futbolcunun son anlarda orta sahadan attığı bir şut, direkten döndü. Arda'nın o şutu binlerce etkileşim aldı.

16.03.2024 20:22  Güncelleme: 20:28
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İspanya La Liga'nın 29. haftasında Real Madrid, Osasuna deplasmanına konuk oldu. Estadio El Sadar'daki maçı Real Madrid 4-2'lik skorla kazandı. Mücadeleye milli yıldızımız Arda Güler damga vurdu.

REAL RAHAT KAZANDI

Maça iyi başlayan Real Madrid, 4. dakikada Vinicius Junior ile öne geçti. Osasuna, bu gole 7'de Ante Budimir ile cevap verdi. Real Madrid, 18'de Dani Carvajal'in attığı golle ilk devreyi 2-1 önde kapattı. İkinci yarıda da hız kesmeyen Real Madrid, 61'de Brahim Diaz ve 64'te Vinicius Junior'un attığı gollerle durumu 4-1'e getirdi. Osasuna'da Iker Munoz, 90+1'de attığı golle maçın skorunu 4-2 olarak belirledi.

ARDA, ORTA SAHADAN ATIYORDU

Mücadeleye damga vuran an ise Fenerbahçe'den transfer edilen Arda Güler oldu. Arda, 85. dakikada Vinicius Junior yerine oyuna dahil oldu. Milli futbolcu, son anlarda orta sahadan şansını denedi. Arda Güler'in bu şutu direkten geri döndü.

İşte Arda'nın o şutu;

Gol olsa yıllarca konuşulurdu! Arda Güler'den inanılmaz şut
Gol olsa yıllarca konuşulurdu! Arda Güler'den inanılmaz şut
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Real Madrid, Arda Güler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sen ne yaptın Arda Güler! Oyuna girer girmez öyle bir şut çekti ki! Gol olsa taraftarlar sırtında taşırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • My Way: Elimizden kaçırdık.Bu çocuğun hakkı ne fener ne Real.Bu çocuğun hakkı Galatasaray'dı. 22 38 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf: Öyle şişirdik ki bende bişey sandım 13 38 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Şımarık, çelimsiz çocuk. Yine sakatlanır. 5 44 Yanıtla
  • Cagdas Yazan: Keşke gol olsaydı ?? 45 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: Keşke gol olsaydı neyse canın sağolsun inşllah daha iyi olacaksın 28 3 Yanıtla
  • OZKANLI Mikail: Gslyim sana hiç katılmıyorum onun yeri dünyanın en büyük futbol kulübü Real Madrid o kadar 22 2

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