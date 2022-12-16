Tarih yazdık! Golbol Kadın Milli Takımı, dünya şampiyonu oldu - Son Dakika
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Tarih yazdık! Golbol Kadın Milli Takımı, dünya şampiyonu oldu

16.12.2022 20:21
Tarih yazdık! Golbol Kadın Milli Takımı, dünya şampiyonu oldu

Golbol Kadın Milli Takımı, Dünya Şampiyonası finalinde Güney Kore'yi 10-4 yenerek şampiyon oldu.

Portekiz'de düzenlenen IBSA Golbol Dünya Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı şampiyon oldu. Ay-Yıldızlılar, finalde Güney Kore'yi yendi. Golbol Kadın Milli Takımı, tarihinde ilk kez dünya şampiyonu oldu

GÜNEY KORE'Yİ YENDİK

Golbol Kadın Milli Takımı, Kadınlar Dünya Şampiyonası finalinde Güney Kore'yi 10-4 mağlup ederek, altın madalyanın sahibi oldu.

Tarih yazdık! Golbol Kadın Milli Takımı, dünya şampiyonu oldu

GOLBOL NEDİR?

Golbol, görme engellilere özgü bir takım sporudur. 1946 yılında Avusturyalı Hanz Lorenzen ve Alman Sepp Renidle tarafından, savaşta gözlerini kaybeden gazilerin rehabilitasyonu amacıyla icat edilmiştir. Oyun görme engellilere özgü bir takım sporudur. Golbol yalnızca tamamen kör olan veya görme engeli bulunan sporcular tarafından oynanır.

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