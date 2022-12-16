Tarih yazdık! Golbol Kadın Milli Takımı, dünya şampiyonu oldu

Portekiz'de düzenlenen IBSA Golbol Dünya Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı şampiyon oldu. Ay-Yıldızlılar, finalde Güney Kore'yi yendi. Golbol Kadın Milli Takımı, tarihinde ilk kez dünya şampiyonu oldu

GÜNEY KORE'Yİ YENDİK

Golbol Kadın Milli Takımı, Kadınlar Dünya Şampiyonası finalinde Güney Kore'yi 10-4 mağlup ederek, altın madalyanın sahibi oldu.

GOLBOL NEDİR?

Golbol, görme engellilere özgü bir takım sporudur. 1946 yılında Avusturyalı Hanz Lorenzen ve Alman Sepp Renidle tarafından, savaşta gözlerini kaybeden gazilerin rehabilitasyonu amacıyla icat edilmiştir. Oyun görme engellilere özgü bir takım sporudur. Golbol yalnızca tamamen kör olan veya görme engeli bulunan sporcular tarafından oynanır.