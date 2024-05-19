Golden sonra Icardi sevinci! İşte şampiyonluğu son haftaya taşıyan gol

Spor

Bu haftayı da boş geçmedi

İran Cumhurbaşkanı Reisi\'yi taşıyan helikopter kaza yaptı

Türkiye, helikopter kazası için harekete geçti

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip maçı sarı-lacivertliler 1-0 kazandı.

ÇAĞLAR, ZAFERİ GETİRDİ

21. dakikadan bu yana 10 kişi mücadele eden sarı-lacivertlilerde 71. dakikada 1-0 öne geçti. Çağlar Söyüncü, Szymanski'nin kullandığı kornerde boşta kalan topu ağlara gönderdi. Bu gol, sarı-lacivertlilere zaferi getirdi. Golün ardından Oosterwolde'nin Icardi sevinci yapması dikkat çekti.

İşte o gol;

GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS