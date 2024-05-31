Golfçü Isi Gabsa'nın vurduğu top kuşa çarpıp öldürdü - Son Dakika
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Golfçü Isi Gabsa'nın vurduğu top kuşa çarpıp öldürdü

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ABD Kadınlar Açık'ta golfçü Isi Gabsa, başlangıç vuruşuyla bir kuşu öldürdü. Alman golfçü, 12. deliğin başlangıç vuruşunu yaptı ve top yeşil alana düştü. Ancak, top sadece yeşil alana değil, orada bulunan bir kuşa da çarptı. Bu durum sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tepki çekti. Birçok kullanıcı, bu durumu 'yanlış yer, yanlış zaman' olarak nitelendirdi. Bu olayın ardından golfçü Gabsa, deliği iki put vuruşuyla tamamlayarak par yaptı.

31.05.2024 10:58
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Golfçü Isi Gabsa, ABD Kadınlar Açık'ta korkunç bir an yaşadı ve başlangıç vuruşuyla bir kuşu öldürdü.

Alman golfçü, 12. deliğin başlangıç vuruşunu yaptı ve top yeşil alana düştü. Ancak, top sadece yeşil alana değil, orada bulunan bir kuşa da çarptıktan sonra yere indi.

Top yeşil alan boyunca yuvarlanmaya devam ederken, kuşun cansız bedeni hareketsiz kaldı.

Yetkililer, kuşun bedenini almak için olay yerine geldi. Bir yetkili, kuşu nazikçe alarak taşıdı.

Bu anın videosunu izleyen sosyal medya kullanıcıları şok oldu ve tepkilerini dile getirdiler.

Bir kullanıcı: "VAY CANINA - yanlış yer, yanlış zaman." diye yazdı.

Bir diğeri: "Bu korkunç. Ama onun suçu değil." dedi.

Bir başkası: "İnanılır gibi değil." şeklinde yorum yaptı.

Bir kullanıcı ise şakayla karışık: "Bu vuruşa... birdie (kuş vuruşu) denilebilir." dedi.

Bir başkası: "Bunun olasılığı nedir ki?" diye ekledi.

Bir diğeri de: "Birdie (kuş vuruşu) terimine yeni bir anlam kazandırdı!" dedi.

Gabsa, deliği iki put vuruşuyla tamamlayarak par yaptı.

Lancaster Country Club'da başka dramatik anlar da yaşandı. Diğer golfçü Nelly Korda, suya üç kez vurduktan sonra par üç olan bir delikte 10 vuruş yaptı. Dünya 1 numarası Korda, aynı delikte oynarken kuş vuruldu. Ancak, en iyi formunu yakalayamayan Korda, yedi vuruş fazla yaparak deliği tamamladı.

Golfçü Isi Gabsa'nın vurduğu top kuşa çarpıp öldürdü
Golfçü Isi Gabsa'nın vurduğu top kuşa çarpıp öldürdü
Golfçü Isi Gabsa'nın vurduğu top kuşa çarpıp öldürdü
Golfçü Isi Gabsa'nın vurduğu top kuşa çarpıp öldürdü
Golfçü Isi Gabsa\'nın vurduğu top kuşa çarpıp öldürdü

Sosyal Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Golfçü Isi Gabsa'nın vurduğu top kuşa çarpıp öldürdü - Son Dakika

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