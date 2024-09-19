Görenler tanıyamıyor! Sakatlığını atlatan Messi'nin son haline bakın - Son Dakika
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Spor

Görenler tanıyamıyor! Sakatlığını atlatan Messi'nin son haline bakın

Görenler tanıyamıyor! Sakatlığını atlatan Messi\'nin son haline bakın

Inter Miami'de kariyerine devam eden Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin uzun süreli sakatlığının ardından değişen görüntüsü, hayranlarını şaşırttı. Saç tıraşını değiştiren ve saçındaki beyazlarla dikkat çeken Messi'nin bu hali, futbolu bırakmasının zamanının geldiği şeklinde yorumlandı.

19.09.2024 11:24
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Kariyerine Inter Miami'de devam eden dünyaca ünlü Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin uzun süreli sakatlığının ardından ortaya çıkan görüntüsü herkesi şaşırttı.

SON HALİ ŞAŞKINLIK YARATTI

Messi'nin saçındaki beyazlar dikkat çekerken, yüzündeki kırışıklıklar da gün yüzüne çıktı. Yıldız futbolcunun o hali hayranlarını da üzdü.

PERFORMANSIYLA YİNE GÖZ DOLDURUYOR

Inter Miami formasıyla 30 maçta 27 gol ve 17 asistlik performans sergileyen Messi, takımını başarıyla sırtlamaya devam ediyor. David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'de kariyerini sonlandıracağını açıklayan Messi, Arjantin Milli Takımı'ndaki kaptanlığını da henüz bırakmadı.

İşte Messi'nin son hali;

Görenler tanıyamıyor! Sakatlığını atlatan Messi'nin son haline bakın

Lionel Messi, Son Hali, Miami, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Görenler tanıyamıyor! Sakatlığını atlatan Messi'nin son haline bakın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Volkan KILIÇ:
    messiye bunu yapan hayat bize neler yapmaz be 34 0 Yanıtla
  • Bbayraktar:
    Alakasız şekilde ilk aklıma ALF geldi. Onu anımsattı bana. Heyt be ne seyrederdik… Zaman akıp gidiyor. 24 0 Yanıtla
  • Orhan Cat:
    Ne var adamin halinde ? Gereksiz haber yapiosunuz 13 5 Yanıtla
  • Ercan Karatas:
    Harbiden gördüm tanıyamadım :) 5 2 Yanıtla
  • Murat Itibar:
    Ne paran olsa ne olur yalan dünya 4 0 Yanıtla
  • ŞEHZADE MUSTAFA:
    Barcellonada kalması gerekirdi . Bu durumda olması Barcalenoa sayesinde 2 2 Yanıtla
  • Mehmet Ali Canlı:
    Sıkıldım bu sayfadan eski haberleri koy koy dönder gitsin. 0 0 Yanıtla
  • Özkan Öztürk:
    Küçüklük hastalığımı nüks etti acaba 0 0 Yanıtla
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