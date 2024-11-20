Türkiye Futbol Federasyonu'nu mahkemeye verdiler - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Türkiye Futbol Federasyonu'nu mahkemeye verdiler

Geniş Video İzle

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından görevinden alınan hakemler ve gözlemciler, Tahkim Kurulu'nun usule ve hukuka aykırı oluşturulduğu gerekçesiyle federasyonu mahkemeye verdi. İddia edildiği gibi Tahkim'in usülsüzlüğü mahkemece onaylanırsa verilen tüm kararlar "hükümsüz" olarak değerlendirilecek ve bu isimlerin görevlerine geri dönmelerinin yolu açılacak.

20.11.2024 17:29  Güncelleme: 17:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk futbolunda bitmeyen tartışmalardan dolayı hakemler nedeniyle başı ağrıyan Türkiye Futbol Federasyonu, yeni bir kaos ile karşı karşıya kaldı. Federasyonun görevden aldığı hakem ve gözlemciler, soluğu adliyede aldı.

TFF'Yİ MAHKEMEYE VERDİLER

Merkez Hakem Kurulu tarafından görevlerinden alınan 19 hakem ve gözlemci, Tahkim Kurulu'nun da onadığı kendi kararlarının iptali için önceki gün İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne (BAM) başvurdu. Anayasaya göre, Tahkim kararlarına karşı herhangi bir itiraz hakkı bulunulmuyor. Ancak, hakem ve gözlemciler, bu kez farklı bir yol izledi ve Tahkim Kurulu'nun hukuksuz olarak oluşturulduğunu ileri sürerek, bu konuda BAM'ın kapısını çaldı.

Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Murat Erdoğan, Mert Güzenge, Serkan Tokat, Hakan Ceylan, Kutluhan Bilgiç, Mustafa Sönmez, Erdem Bayık, Serkan Ok, İsmail Şencan, Alpaslan Dedeş, Emre Altun, Orkun Aktaş, Mesut Çarık, Taner Gizenci ve Süleyman Abay'ın avukatlığını üstlenen Halil İbrahim Atabay'ın dava dilekçesinde, Tahkim Kurulu'nun usüle ve hukuka aykırı olarak oluştuğu, bu nedenle müvekkilleri aleyhinde alınan tüm kararların hukuksuz olduğu ileri sürüldü.

Tahkim Kurulu'nun ilk oluşumunda yer alan Başkan Ali Günay ile üyelerden Cevat Okutan ile Ali Savok'un, yedek üyelerden de Deniz Gül ile Feyat Kıyak'ın kuruldan ayrılması sonrasında, yedek üyeler yerine, dışarıdan Burhan Karaloğlu ile Ahmet Tüfekçi'nin görevlendirildiği, bunun hukuka aykırı olduğu savunuldu. Bu nedenle de mahkemeye başvuruldu.

GÖREVLERİNE DÖNEBİLİRLER

Avukat Atabay, hakem ve gözlemcilerin talebinin kabul görmesi durumunda, mevcut Tahkim Kurulu'nun bugüne kadar aldığı tüm kararlar "hükümsüz" olarak değerlendirileceği, cezaların geçersiz olacağını, yapılan tahsilatların da geri ödenmesi durumunun ortaya çıkacağını belirtti. Bu arada Abdülkadir Bitigen ile Tugay Kaan Numanoğlu da aynı gerekçelerle bağımsız olarak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurdu. Öte yandan video yardımcı hakemler Mustafa Öğretmenoğlu ve Koray Gençerler, hakemliklerinin sonlandırılmasının ardından TFF kararını kabul ederek Tahkim'e itirazda bulunmadı.

GÖREVİNDEN ALINAN İSİMLER

Süper Lig hakemleri;

  • Abdülkadir Bitigen
  • Bahattin Şimşek
  • Tugay Kaan Numanoğlu
  • Burak Şeker
  • Murat Erdoğan
  • Mert Güzenge

Süper Lig yardımcı hakemleri;

  • Mustafa Sönmez
  • Erdem Bayık
  • Serkan Ok
Video yardımcı hakemler;
  • Hakan Ceylan
  • Serkan Tokat
  • Kutluhan Bilgiç

Üst klasman gözlemciler;

  • Süleyman Abay
  • Taner Gizlenci
  • İsmail Şencan
  • Alpaslan Dedeş
  • Emre Altun
  • Orkun Aktaş
  • Mesut Çarık
Türkiye Futbol Federasyonu\'nu mahkemeye verdiler

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Futbol Federasyonu'nu mahkemeye verdiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Türk:
    Atılan Penaltı golleri - BJK:5 , FB:4, GS: 1 Yenilen Penaltı golleri - BJK:1 , FB:2, GS: 5 Hakem kayırmalarına adaletsizliklere rağmen GS lider! Geçen seneki gibi yabancı hakemler gelse, adil düzende GS farkı daha çok açacak :) 36 1 Yanıtla
  • Cihan Kışla:
    Bu Hacıosmanoğlu da tırt çıktı hala yapı var gstff de 2 9 Yanıtla
  • Çelikk:
    Paralı Hakemler 8 1 Yanıtla
  • RAMAZAN KARAMAN:
    giden tff yönetimi yeni yönetim den daha başarılıydı bunlar tamamen fiyasko çıktı inşallah bir an önce istifa ederler işi bilen bir başkan ve yönetim gelir 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:54 Ünlü isimden Starbucks boykotu Fark edince hemen çöpe attı Ünlü isimden Starbucks boykotu! Fark edince hemen çöpe attı
17:45 İsrail, Suriye’yi vurdu: 36 kişi öldü, 50’den fazla yaralı var İsrail, Suriye'yi vurdu: 36 kişi öldü, 50'den fazla yaralı var
17:40 Yenidoğan çetesi davasında yürek sızlatan ifade: Bebeğin cansız bedenini bisküvi kutusunda taşımış Yenidoğan çetesi davasında yürek sızlatan ifade: Bebeğin cansız bedenini bisküvi kutusunda taşımış
17:33 Ukrayna, ilk kez İngiliz füzeleriyle Rusya’yı vurdu Ukrayna, ilk kez İngiliz füzeleriyle Rusya'yı vurdu
15:43 Bağrışmaları salonu inletti Bakan Yerlikaya ve CHP’li Ali Mahir arasında sert tartışma Bağrışmaları salonu inletti! Bakan Yerlikaya ve CHP'li Ali Mahir arasında sert tartışma
08:26 Şahan Gökbakar’dan CHP lideri Özgür Özel’e tepki Şahan Gökbakar'dan CHP lideri Özgür Özel'e tepki
08:05 Güvenlik görevlisi tartıştığı vatandaşın bacağını ısırdı Güvenlik görevlisi tartıştığı vatandaşın bacağını ısırdı
07:49 Ekrem İmamoğlu, Dilan ve Engin Polat’ın davasına bakan savcının yeri değişti Ekrem İmamoğlu, Dilan ve Engin Polat'ın davasına bakan savcının yeri değişti
07:36 Trump’tan doktor Mehmet Öz’e kritik görev Trump'tan doktor Mehmet Öz'e kritik görev
07:23 Karadağ mağlubiyeti sonrası Felipe Melo’dan dikkat çeken ’’Fatih Terim’’ paylaşımı Karadağ mağlubiyeti sonrası Felipe Melo'dan dikkat çeken ''Fatih Terim'' paylaşımı
07:14 Bakan Tekin ’’laiklik’’ sözlerine açıklık getirdi Bakan Tekin ''laiklik'' sözlerine açıklık getirdi
06:48 Bakanlık yazı gönderdi Döner, iskender ve hamburgerde gramaj kaçağına son Bakanlık yazı gönderdi! Döner, iskender ve hamburgerde gramaj kaçağına son
03:22 Esenyurt’ta hareketli gece: Önce kardeşini öldürdü, ardından çocuklarıyla kendini eve kilitledi Esenyurt'ta hareketli gece: Önce kardeşini öldürdü, ardından çocuklarıyla kendini eve kilitledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2024 19:12:12. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye Futbol Federasyonu'nu mahkemeye verdiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.