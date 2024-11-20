Türkiye Futbol Federasyonu\'nu mahkemeye verdiler

Spor

Türk futbolunda bitmeyen tartışmalardan dolayı hakemler nedeniyle başı ağrıyan Türkiye Futbol Federasyonu, yeni bir kaos ile karşı karşıya kaldı. Federasyonun görevden aldığı hakem ve gözlemciler, soluğu adliyede aldı.

TFF'Yİ MAHKEMEYE VERDİLER

Merkez Hakem Kurulu tarafından görevlerinden alınan 19 hakem ve gözlemci, Tahkim Kurulu'nun da onadığı kendi kararlarının iptali için önceki gün İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne (BAM) başvurdu. Anayasaya göre, Tahkim kararlarına karşı herhangi bir itiraz hakkı bulunulmuyor. Ancak, hakem ve gözlemciler, bu kez farklı bir yol izledi ve Tahkim Kurulu'nun hukuksuz olarak oluşturulduğunu ileri sürerek, bu konuda BAM'ın kapısını çaldı.

Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Murat Erdoğan, Mert Güzenge, Serkan Tokat, Hakan Ceylan, Kutluhan Bilgiç, Mustafa Sönmez, Erdem Bayık, Serkan Ok, İsmail Şencan, Alpaslan Dedeş, Emre Altun, Orkun Aktaş, Mesut Çarık, Taner Gizenci ve Süleyman Abay'ın avukatlığını üstlenen Halil İbrahim Atabay'ın dava dilekçesinde, Tahkim Kurulu'nun usüle ve hukuka aykırı olarak oluştuğu, bu nedenle müvekkilleri aleyhinde alınan tüm kararların hukuksuz olduğu ileri sürüldü.

Tahkim Kurulu'nun ilk oluşumunda yer alan Başkan Ali Günay ile üyelerden Cevat Okutan ile Ali Savok'un, yedek üyelerden de Deniz Gül ile Feyat Kıyak'ın kuruldan ayrılması sonrasında, yedek üyeler yerine, dışarıdan Burhan Karaloğlu ile Ahmet Tüfekçi'nin görevlendirildiği, bunun hukuka aykırı olduğu savunuldu. Bu nedenle de mahkemeye başvuruldu.

GÖREVLERİNE DÖNEBİLİRLER

Avukat Atabay, hakem ve gözlemcilerin talebinin kabul görmesi durumunda, mevcut Tahkim Kurulu'nun bugüne kadar aldığı tüm kararlar "hükümsüz" olarak değerlendirileceği, cezaların geçersiz olacağını, yapılan tahsilatların da geri ödenmesi durumunun ortaya çıkacağını belirtti. Bu arada Abdülkadir Bitigen ile Tugay Kaan Numanoğlu da aynı gerekçelerle bağımsız olarak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurdu. Öte yandan video yardımcı hakemler Mustafa Öğretmenoğlu ve Koray Gençerler, hakemliklerinin sonlandırılmasının ardından TFF kararını kabul ederek Tahkim'e itirazda bulunmadı.

GÖREVİNDEN ALINAN İSİMLER

Süper Lig hakemleri;

Abdülkadir Bitigen

Bahattin Şimşek

Tugay Kaan Numanoğlu

Burak Şeker

Murat Erdoğan

Mert Güzenge

Süper Lig yardımcı hakemleri;

Mustafa Sönmez

Erdem Bayık

Serkan Ok