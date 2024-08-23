Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Young Boys'a deplasmanda 3-2 skorla mağlup olmuştu.
Maç sırasında çekilen ve Kerem Aktürkoğlu'nun LGBT bayrağı renklerindeki korner bayrağına tekme attığı anlar ortaya çıktı.
Young Boys takımının evi Stadion Wankdorf'ta korner direklerinin LGBT bayrağının gökkuşağı renklerini taşıması maçtan önce de gündem olmuştu. Galatasaray'ın gol sevinçlerinde Kerem Aktürkoğlu'nun LGBT bayrağının olduğu korner bayrağına tekme atması dikkat çekti.
Son Dakika › Spor › Görüntü maçtan sonra ortaya çıktı! Kerem'i çıldırtan bayrak, görür görmez tekmeyi bastı - Son Dakika
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