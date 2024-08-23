Görüntü maçtan sonra ortaya çıktı! Kerem'i çıldırtan bayrak, görür görmez tekmeyi bastı - Son Dakika
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Görüntü maçtan sonra ortaya çıktı! Kerem'i çıldırtan bayrak, görür görmez tekmeyi bastı

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Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Young Boys'a deplasmanda 3-2 mağlup olduğu maçta, Kerem Aktürkoğlu'nun LGBT bayrağı renklerindeki korner bayrağına tekme attığı an sosyal medyada gündem oldu.

23.08.2024 09:27
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Young Boys'a deplasmanda 3-2 skorla mağlup olmuştu.

Maç sırasında çekilen ve Kerem Aktürkoğlu'nun LGBT bayrağı renklerindeki korner bayrağına tekme attığı anlar ortaya çıktı.

LGBT BAYRAĞINA TEKME ATTI

Young Boys takımının evi Stadion Wankdorf'ta korner direklerinin LGBT bayrağının gökkuşağı renklerini taşıması maçtan önce de gündem olmuştu. Galatasaray'ın gol sevinçlerinde Kerem Aktürkoğlu'nun LGBT bayrağının olduğu korner bayrağına tekme atması dikkat çekti.

Görüntü maçtan sonra ortaya çıktı! Kerem\'i çıldırtan bayrak, görür görmez tekmeyi bastı

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Son Dakika Spor Görüntü maçtan sonra ortaya çıktı! Kerem'i çıldırtan bayrak, görür görmez tekmeyi bastı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Mustafa Yurdakul: Ayağına sağlık kardeşim.. 133 8 Yanıtla
  • ferhat eser: adamsın kerem o bayrağı onu üretenlere onları destekleyenlere monta edeceğiz 114 9 Yanıtla
    Bilişim Hurda: sen bu takımı kardeş takım ilan etmemiş miydin 0 0
  • SİNAN CERİT: Ayağına taş değmesin kardeşim 91 5 Yanıtla
  • Hasan Altintas: Adam 86 5 Yanıtla
  • Nusret Gündüz: Ayaklarına Sağlık Kardeşim. Sakatlık Görmeyesin... 66 2 Yanıtla
  • Battal Gazi: adamım 57 3 Yanıtla
  • Burak Gürsoy: ferhat bazen adamlaşıtosun tbrkler 36 4 Yanıtla
  • Mehmet Yıldırım: Ferhat kardeş adamsın 28 1 Yanıtla
  • Tiago Suarez: Ferhatın bayrağı 15 9 Yanıtla
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