Hakem Zorbay Küçük'ten eliyle 6 işareti yapan Fenerbahçeli çocuğa olay hareket - Son Dakika

Hakem Zorbay Küçük'ten eliyle 6 işareti yapan Fenerbahçeli çocuğa olay hareket

Son Güncelleme: 29.09.2023 11:02

Fenerbahçe'nin RAMS Başakşehir'i 4-0 yendiği karşılaşmanın başındaki seremonide hakem Zorbay Küçük'ün minik bir taraftara yaptığı hareket gündem yarattı. Seremoniye Küçük ile birlikte gelen çocuk, İstiklal Marşı öncesinde eliyle ''6'' yaptı. Zorbay Küçük, hemen çocuğa müdahale ederek ellerini tuttu ve aşağı indirdi. Bu hareket bir kısmın büyük tepkisini çekerken bir kısım da deneyimli hakemin İstiklal Marşı okunacağı için minik taraftarın hareketini engellediğini belirtti.

Süper Lig'de 3. haftanın erteleme maçında Fenerbahçe, sahasında RAMS Başakşehir'i 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın öncesinde yapılan seremonide hakem Zorbay Küçük'ün eliyle "6" yapmak isteyen küçük taraftarı engellediği görüntü ortaya çıktı.

KÜÇÜK, ÇOCUĞUN ELİNİ TUTTU

Görüntülerde, İstiklal Marşı okunmadan hemen önce hakem Zorbay Küçük'ün kendisiyle seremoniye çıkan minik taraftarın eliyle "6" yapmasını engellediği görüldü. Deneyimli hakemin bu hareketine bir kısım büyük tepki gösterirken bir kısım ise İstiklal Marşı okunacağı için Küçük'ün bu davranışı sergilediğini belirtti.

Görüntü ortaya çıktı! Hakem Zorbay Küçük'ten eliyle 6 işareti yapan minik Fenerbahçeliye olay hareket
Görüntü ortaya çıktı! Hakem Zorbay Küçük'ten eliyle 6 işareti yapan minik Fenerbahçeliye olay hareket

Zorbay Küçük, Başakşehir, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hakem Zorbay Küçük'ten eliyle 6 işareti yapan Fenerbahçeli çocuğa olay hareket - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hakem Zorbay Küçük'ten eliyle 6 işareti yapan Fenerbahçeli çocuğa olay hareket - Son Dakika
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