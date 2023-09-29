Hakem Zorbay Küçük'ten eliyle 6 işareti yapan Fenerbahçeli çocuğa olay hareket

Süper Lig'de 3. haftanın erteleme maçında Fenerbahçe, sahasında RAMS Başakşehir'i 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın öncesinde yapılan seremonide hakem Zorbay Küçük'ün eliyle "6" yapmak isteyen küçük taraftarı engellediği görüntü ortaya çıktı.

KÜÇÜK, ÇOCUĞUN ELİNİ TUTTU

Görüntülerde, İstiklal Marşı okunmadan hemen önce hakem Zorbay Küçük'ün kendisiyle seremoniye çıkan minik taraftarın eliyle "6" yapmasını engellediği görüldü. Deneyimli hakemin bu hareketine bir kısım büyük tepki gösterirken bir kısım ise İstiklal Marşı okunacağı için Küçük'ün bu davranışı sergilediğini belirtti.