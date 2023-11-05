Fenerbahçe'de Samet Akaydin, oyundan alındıktan sonra gözyaşlarını tutamadı

Trabzonspor'a 3-2 mağlup olan Fenerbahçe'de Samet Akaydin'in performansı büyük tepki çekti. Milli stoper, İsmail Kartal tarafından oyundan alınırken duygusal anlar yaşadı.
Trabzonspor'un attığı gollerde hatası bulunan Samet Akaydin, teknik direktör İsmail Kartal tarafından 74. dakikada oyundan alındı. Deneyimli stoper, gözyaşlarını tutamazken doğrudan soyunma odasına girdi.
Maç içindeki hataları sonrası Fenerbahçe taraftarları, Samet'e tepki göstermişti. Tribündeki tepkiler sonrası taraftarın bir kısmı milli stopere alkışlarla moral vermeye çalıştı.
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