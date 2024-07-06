Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada son 8 takım arasına kalan Türkiye, Hollanda'yı da geçerek yarı finale yükselmeyi hedefliyor.
Başkentte yer alan Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki maç, TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadele TRT 1'den ve tabii dijital platformundan canlı yayınlanacak. Dev maç öncesinde Berlin'de birçok noktada Türk vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla şehrin her yerini donattı.
İşte o anlardan kareler;
Son Dakika › Spor › Görüntüler görmeye değer! Dışarısı böylese akşam stat nasıl olur? - Son Dakika
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