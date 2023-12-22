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Trendyol Süper Lig'in 17. hafatsında Beşiktaş sahasında Alanyaspor ile kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar, mücadeleden 3-1 yenik ayrıldı.
Fenerbahçe derbisinin ardındansahasında bir maç daha kaybeden Beşiktaş'ta taraftarlar maç sonunda resmen çıldırdı. Siyah-beyazlı tafaftarlar, takımı tribüne çağırıp küfür etmeye başladı.
Öte yandan Beşiktaş'ın büyük umutlarla takımın başına getirdiği deneyimli teknik adam Rıza Çalımbay ile gece yarısı yollar ayrıldı.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş taraftarı Alanyaspor maçı sonrası takımı çağırıp ağzına geleni saymış - Son Dakika