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Beşiktaş taraftarı Alanyaspor maçı sonrası takımı çağırıp ağzına geleni saymış - Son Dakika
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Beşiktaş taraftarı Alanyaspor maçı sonrası takımı çağırıp ağzına geleni saymış

Öne geçtiği maçta Alanyaspor'a 3-1 yenilen Beşiktaş'ta maç sonu ilginç anlar yaşandı. Siyah-beyazlı taraftarlar maçın bitmesinin ardından takımı çağırıp daha sonra sinkaflı küfürler savurmaya başladı.

22.12.2023 - 11:05,  Güncelleme: 11:16
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Trendyol Süper Lig'in 17. hafatsında Beşiktaş sahasında Alanyaspor ile kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar, mücadeleden 3-1 yenik ayrıldı.

MAÇ SONU DELİYE DÖNDÜLER

Fenerbahçe derbisinin ardındansahasında bir maç daha kaybeden Beşiktaş'ta taraftarlar maç sonunda resmen çıldırdı. Siyah-beyazlı tafaftarlar, takımı tribüne çağırıp küfür etmeye başladı.

RIZA ÇALIMBAY İLE YOLLAR AYRILDI

Öte yandan Beşiktaş'ın büyük umutlarla takımın başına getirdiği deneyimli teknik adam Rıza Çalımbay ile gece yarısı yollar ayrıldı.

Beşiktaş taraftarı Alanyaspor maçı sonrası takımı çağırıp ağzına geleni saymış
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (1)
  • süleyman hakan gökşen: beşiktaş için bu sezon kapandı, seneye iyi bir takım için öncelikle iyi bir teknik adam bulmaları lazım. Yanıtla 9 1

Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş taraftarı Alanyaspor maçı sonrası takımı çağırıp ağzına geleni saymış - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş taraftarı Alanyaspor maçı sonrası takımı çağırıp ağzına geleni saymış - Son Dakika
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