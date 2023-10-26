Celtic taraftarı, katil İsrail'e karşı üç maymunu oynayanlara Şampiyonlar Ligi'nde ders verdi

Şampiyonlar Ligi'nin 3. hafta maçında Celtic, sahasında Atletico Madrid ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmada Celtic taraftarı, kulübün uyarılarını dinlemeyerek tribünlerde Filistin bayrakları açtı.

"SİYASİ GÖRÜŞÜMÜZÜ İFADE ETME HAKKINA SAHİBİZ"

Celtic taraftarları, maç öncesinde tribünün bir bölümünde Filistin bayraklı koreografi de yaptı. Celtic Taraftarlar Derneği, maçtan önce yaptıkları açıklamada, "Tribünlerde siyasi görüşlerini ifade etme hakkına sahip olduklarını" ifade etmişti.

FİLİSTİN'E DAHA ÖNCE DE DESTEK VERMİŞLERDİ

Celtic taraftarları, önceki yıllarda da tribünlerde bayraklar ve çeşitli pankartlarla Filistin'e destek vermişti.

İşte tribündeki o görüntüler: