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Celtic taraftarı, katil İsrail'e karşı üç maymunu oynayanlara Şampiyonlar Ligi'nde ders verdi - Son Dakika

Celtic taraftarı, katil İsrail'e karşı üç maymunu oynayanlara Şampiyonlar Ligi'nde ders verdi

Son Güncelleme: 26.10.2023 09:36

Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'i ağırlayan Celtic'te taraftarlar tribünde Filistin'e destek verdi. Kulübün, Filistin bayrağıyla gelinmemesine dair uyarısını hiçe sayan İskoç taraftarlar, tribünde birçok Filistin bayrağı açtı.

Şampiyonlar Ligi'nin 3. hafta maçında Celtic, sahasında Atletico Madrid ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmada Celtic taraftarı, kulübün uyarılarını dinlemeyerek tribünlerde Filistin bayrakları açtı.

"SİYASİ GÖRÜŞÜMÜZÜ İFADE ETME HAKKINA SAHİBİZ"

Celtic taraftarları, maç öncesinde tribünün bir bölümünde Filistin bayraklı koreografi de yaptı. Celtic Taraftarlar Derneği, maçtan önce yaptıkları açıklamada, "Tribünlerde siyasi görüşlerini ifade etme hakkına sahip olduklarını" ifade etmişti.

FİLİSTİN'E DAHA ÖNCE DE DESTEK VERMİŞLERDİ

Celtic taraftarları, önceki yıllarda da tribünlerde bayraklar ve çeşitli pankartlarla Filistin'e destek vermişti.

İşte tribündeki o görüntüler:

Görüntüler muazzam! Uyarıları hiçe sayan Celtic taraftarı, Şampiyonlar Ligi'nde Filistin bayrakları açtı
Görüntüler muazzam! Uyarıları hiçe sayan Celtic taraftarı, Şampiyonlar Ligi'nde Filistin bayrakları açtı
Görüntüler muazzam! Uyarıları hiçe sayan Celtic taraftarı, Şampiyonlar Ligi'nde Filistin bayrakları açtı
Görüntüler muazzam! Uyarıları hiçe sayan Celtic taraftarı, Şampiyonlar Ligi'nde Filistin bayrakları açtı
Görüntüler muazzam! Uyarıları hiçe sayan Celtic taraftarı, Şampiyonlar Ligi'nde Filistin bayrakları açtı
Görüntüler muazzam! Uyarıları hiçe sayan Celtic taraftarı, Şampiyonlar Ligi'nde Filistin bayrakları açtı
Görüntüler muazzam! Uyarıları hiçe sayan Celtic taraftarı, Şampiyonlar Ligi'nde Filistin bayrakları açtı
Görüntüler muazzam! Uyarıları hiçe sayan Celtic taraftarı, Şampiyonlar Ligi'nde Filistin bayrakları açtı

Filistin, İsrail, Hamas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Celtic taraftarı, katil İsrail'e karşı üç maymunu oynayanlara Şampiyonlar Ligi'nde ders verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Celtic taraftarı, katil İsrail'e karşı üç maymunu oynayanlara Şampiyonlar Ligi'nde ders verdi - Son Dakika
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