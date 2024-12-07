Görüntüler Süper Lig'den: Taraftarlar polise saldırdı - Son Dakika
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Spor

Görüntüler Süper Lig'den: Taraftarlar polise saldırdı

Görüntüler Süper Lig\'den: Taraftarlar polise saldırdı

Konyaspor'un Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından yeşil beyazlı bazı taraftarlar sahaya girmek istedi. Polis olaya müdahale ederken, Konyasporlu taraftarlar bayrak sopası ve söktükleri koltuklarla güvenlik güçlerine saldırdı.

07.12.2024 16:46
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Konyaspor, Trendyol Süper Ligin 15. haftasında sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın bitiş düdüğünün ardından yeşil-beyazlı taraftarlar sahaya inmek isteyince ortalık karıştı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Antalyasporlu futbolcular 1-1 sona eren maçın bitiş düdüğünün ardından tribündeki taraftarına doğru gitmek istedi. Bu sırada yeşil-beyazlı taraftarlar sahaya girmeye çalıştı. Konyasporlu taraftarlara polisler engel oldu.

Görüntüler Süper Lig'den: Taraftarlar polise saldırdı

POLİSE BAYRAK SOPASI VE KOLTUK FIRLATTILAR

Bu esnada Konyasporlu taraftarlar ile güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı. Gerginliğin büyümesi üzerine polis, taraftarlara müdahalede bulundu. Müdahale esnasında bazı taraftarlar tribündeki koltukları atarken, polis ekipleri de taraftarları stadyumdan çıkardı.

Görüntüler Süper Lig'den: Taraftarlar polise saldırdı
Görüntüler Süper Lig'den: Taraftarlar polise saldırdı
Görüntüler Süper Lig'den: Taraftarlar polise saldırdı

Antalyaspor, Konyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Görüntüler Süper Lig'den: Taraftarlar polise saldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Emin Erol:
    akp li hepsi başka ne beklenir ki bunlardan 13 52 Yanıtla
  • Bu Kim:
    yapraklar akp g. tnize ne sokdu heykelciler 40 19 Yanıtla
  • Osman Donmez:
    Konyanın 3 puanına yazık ettiler üfürükten penaltı yazık 16 12 Yanıtla
  • Melih Özke:
    Bu olayı akp ye bağlayan enayiler de var yazık geri kafalılar 24 1 Yanıtla
  • Taner Ozkaya:
    kesin taraftarlar CHP lidir..severler böyle şeyleri .. 13 8 Yanıtla
  • Dracarys null:
    Bunlar da büyük eksinin destekçisi gs bu tip takımları örgütleyip, kaos çıkarma peşinde tıpkı zıp zıp Okan tribünleri kaosa çağırması gibi 2 9 Yanıtla
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