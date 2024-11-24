Görüntüler Türkiye\'den: Tribünler karıştı, başkan taraftarların arasına daldı

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Erzurumspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Kazım Karabekir Stadı'nda oynana maç, misafir takımın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi. Birçok olayın yaşandığı karşılaşmanın ardından tribünler karıştı.

DANIEL JOHNSON'DAN 3 ASİST

Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Göktan Gürpüz, 44. dakikada Wesley ve 83. dakikada Berkay Dabanlı attı. Kırmızı siyahlı takımın üç golünde de asisti Jamiakalı orta saha oyuncusu Daniel Johnson yaptı. Mavi beyazlı takımın tek golü ise 90+6'da Mustafa Yumlu'dan geldi.

ERZURUMSPOR'A 2 KIRMIZI KART

Erzurumspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, devre arasında hakem Cihan Aydın'a itirazlarından dolayı kırmızı kart gördü. 67. dakikasında Guram Giorbelidze'nin yerine oyuna giren Furkan Özhan da 78. dakikada kırmızı kart görerek ev sahibi takımı 10 kişi bıraktı.

HAKEM BİR DE PENALTILARINI İPTAL ETTİ

Karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın, yaşanan bir pozisyonun ardından Erzurumspor FK lehine penaltı kararı verdi. Ancak bu karar, VAR incelemelerinin ardından iptal edildi.

SAHAYI POLİS EŞLİĞİNDE TERK ETTİ

Mavi beyazlılar, karşılaşmanın son düdüğünün ardından hakeme büyük tepki gösterdi. Maçın hakemleri sahadan güvenlik önlemleri altında ayrıldı. Tribünde bulunan Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal da, hakeme tepki gösterenler arasında yer aldı.

BAŞKAN TRİBÜNLERİN ARASINA DALDI

Öte yandan trbünlerde yaşanan gerginlik sonrasında polis ekipleri önlem aldı. Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal tribüne giderek mavi beyazlı taraftarları sakinleştirmeye çalıştı. Yaşanan olaylar polisin müdahalesi sonrası sona erdi.

İşte o anlar;