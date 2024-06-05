Görüşme yapıldı! Volkan Demirel sonrası Hatayspor\'da Ancelotti sesleri

Spor

Süper Lig'de kalmayı başaran Hatayspor, Volkan Demirel'den boşalan teknik direktörlük koltuğunu doldurmak için arayışlarını sürdürürken, sürpriz bir ismi gündemine aldı.

GÖRÜŞME YAPILDI, TEKLİF SUNULDU

Genç teknik adam Volkan Demirel ile yollarını ayıran Hatayspor'da sürpriz bir isim gündeme geldi. İddiaya göre Hatayspor'da ilk hedef Real Madrid'de babası Carlo Ancelotti'nin yanında yardımcı antrenör olarak çalışan Davide. Yönetim Davide Ancelotti ile bir ön görüşme yapıp teklif de sundu.

CARLO ANCELOTTİ'NİN YARDIMCILIĞINI YAPIYOR

Davide Ancelotti, PSG'yi çalıştırdığından beri babası Carlo Ancelotti ile birlikte görev alıyor. Hatayspor'un gözlerini diktiği 34 yaşındaki teknik direktörle ayrıca Fransa Ligi takımlarından Reims'ta ilgileniyor.