Görüşme yapıldı! Volkan Demirel sonrası Hatayspor'da Ancelotti sesleri - Son Dakika
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Görüşme yapıldı! Volkan Demirel sonrası Hatayspor'da Ancelotti sesleri

Görüşme yapıldı! Volkan Demirel sonrası Hatayspor\'da Ancelotti sesleri

Süper Lig'de kalmayı başaran Hatayspor, teknik direktörlük koltuğunu doldurmak için arayışlara başladı. Volkan Demirel ile yollarını ayıran Hatayspor, Real Madrid'de Carlo Ancelotti'nin yanında yardımcı antrenör olarak çalışan Davide Ancelotti'yi gündemine aldı. Hatayspor yönetimi, Ancelotti ile ön görüşme yaparak ilk teklifini sundu.

05.06.2024 16:24
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Süper Lig'de kalmayı başaran Hatayspor, Volkan Demirel'den boşalan teknik direktörlük koltuğunu doldurmak için arayışlarını sürdürürken, sürpriz bir ismi gündemine aldı.

GÖRÜŞME YAPILDI, TEKLİF SUNULDU

Genç teknik adam Volkan Demirel ile yollarını ayıran Hatayspor'da sürpriz bir isim gündeme geldi. İddiaya göre Hatayspor'da ilk hedef Real Madrid'de babası Carlo Ancelotti'nin yanında yardımcı antrenör olarak çalışan Davide. Yönetim Davide Ancelotti ile bir ön görüşme yapıp teklif de sundu.

Görüşme yapıldı! Volkan Demirel sonrası Hatayspor'da Ancelotti sesleri

CARLO ANCELOTTİ'NİN YARDIMCILIĞINI YAPIYOR

Davide Ancelotti, PSG'yi çalıştırdığından beri babası Carlo Ancelotti ile birlikte görev alıyor. Hatayspor'un gözlerini diktiği 34 yaşındaki teknik direktörle ayrıca Fransa Ligi takımlarından Reims'ta ilgileniyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Carlo Ancelotti, Real Madrid, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Görüşme yapıldı! Volkan Demirel sonrası Hatayspor'da Ancelotti sesleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ender Kervancıoğlu: Tıklanma sağlamak için akıllı habercilik. 10 0 Yanıtla
  • Serdar Ozen: İlla ancelottti olsun . Hava atarsınız 4 0 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN: Hataxla anlasip milana gider .Babasinin oğlu dikkat edin 0 0 Yanıtla

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