Görüşmeler bile başladı! Rekor teklif alan Ferdi Kadıoğlu'na bir talip daha çıktı - Son Dakika
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Görüşmeler bile başladı! Rekor teklif alan Ferdi Kadıoğlu'na bir talip daha çıktı

Görüşmeler bile başladı! Rekor teklif alan Ferdi Kadıoğlu\'na bir talip daha çıktı

İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'dan 35 milyon euroluk bir transfer teklifi alan Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'na bir İngiliz kulübü daha talip oldu. Manchester United, Erik ten Haag'ın talebi sonrası Ferdi temsilcisiyle resmi temas kurdu ve sarı-lacivertli takımla anlaşılması halinde talep edeceği sözleşme şartlarını sordu. Manchester temsilcisinin Brighton'a yakın bir bedelle Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor.

09.08.2024 20:01
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Fenerbahçe'de İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'dan 35 milyon euroluk rekor bir transfer teklifi alan yıldız futbolcu Ferdi Kadıoğlu'na bir talip daha çıktı.

MANCHESTER UNITED ŞARTLARI SORDU

İngiltere Premier Lig'den Arsenal ve Manchester United'ın da gündeminde yer alan 24 yaşındaki futbolcu için Manchester temsilcisinin Hollandalı teknik direktörü Erik ten Haag'ın talebi sonrası resmi bir temas gerçekleşti. İngiliz ekibi, Ferdi'nin temsilcisiyle görüştü ve Fenerbahçe ile anlaşılması durumunda kendilerinden talep edeceği sözleşme şartlarını sordu.

FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞECEKLER

Öte yandan Brighton'ın bonuslarla birlikte 35 milyon euroluk resmi teklifinden önce Arsenal ve Manchester United'ın henüz bu rakamlara çıkamadığı bilgisine ulaşıldı. Ancak Manchester United'ın Brighton'a yakın bir bedelle kısa bir süre içerisinde Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor.

FERDİ DE İNGİLTERE'Yİ İSTİYOR

Fenerbahçe'nin gelen teklifleri kabul etmesi halinde, Ferdi Kadıoğlu kariyerine Premier Lig'de devam etme kararı aldı. Sarı-lacivertli futbolcu transferdeki yoğun ilginin ardından İngiltere'den gelen tekliflere sıcak bakıyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'ye 2018 yılında imza atan 24 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 199 maçta 17 gol attı ve 22 asist yaptı. Ferdi Kadıoğlu özellikle geçen sezon Fenerbahçe'de gösterdiği üst düzey performansın ardından birçok Avrupa devinin radarına girdi.

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Son Dakika Spor Görüşmeler bile başladı! Rekor teklif alan Ferdi Kadıoğlu'na bir talip daha çıktı - Son Dakika

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