Süper Lig devi Beşiktaş 2-0 öne geçtiği maçta Göztepe'ye 4-2 yenilerek lider Galatasaray'ın 13 puan gerisine düştü.
Kısa süre önce ise Beşiktaş Başkanı Hasan Arat "Kimse van Bronckhorst'un kovulmasını beklemesin" demişti. Çünkü Van Bronckhorst'u sert bir dille eleştiren Sergen Yalçın'ın da bu haftaları aynı puanla kapattığı ve sonunda ligi şampiyon olarak bitirdiği ifade edilmişti.
Yönetimin Bronskhorst'un durumuyla ilgili Fenerbahçe derbisine kadar bekleme kararı aldığı, diğer yandan da teknik direktör arayışları içine girdiği gelen haberler arasında. Bu arada Beşiktaş'a yakın kaynaklara göre Sergen Yalçın ile bir görüşme yapıldığı da iddia edildi.
Son Dakika › Spor › Görüştü iddiası var: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri - Son Dakika
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