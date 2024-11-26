Görüştü iddiası var: Beşiktaş\'ta Sergen Yalçın sesleri

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Süper Lig devi Beşiktaş 2-0 öne geçtiği maçta Göztepe'ye 4-2 yenilerek lider Galatasaray'ın 13 puan gerisine düştü.

Kısa süre önce ise Beşiktaş Başkanı Hasan Arat "Kimse van Bronckhorst'un kovulmasını beklemesin" demişti. Çünkü Van Bronckhorst'u sert bir dille eleştiren Sergen Yalçın'ın da bu haftaları aynı puanla kapattığı ve sonunda ligi şampiyon olarak bitirdiği ifade edilmişti.

"SERGEN YALÇIN İLE GÖRÜŞÜLDÜ" İDDİASI VAR

Yönetimin Bronskhorst'un durumuyla ilgili Fenerbahçe derbisine kadar bekleme kararı aldığı, diğer yandan da teknik direktör arayışları içine girdiği gelen haberler arasında. Bu arada Beşiktaş'a yakın kaynaklara göre Sergen Yalçın ile bir görüşme yapıldığı da iddia edildi.