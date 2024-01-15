Gözaltına alınan Antalyaspor\'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel serbest bırakıldı

Süper Lig'in 20'nci haftasında dün akşam oynanan Antalyaspor- Trabzonspor maçında ev sahibi ekibin İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel'in attığı golden sonra el bileğindeki yazıda İsrail'in Gazze'yi işgal etmek için başlattığı operasyonların başladığı tarih olan 7 Ekim 2023 gününe dikkat çekmesi ve Davut yıldızını göstermesi sonrası gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel için karar verildi.

NE OLMUŞTU?

Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel bugün attığı golün ardından "7 Ekim saldırısının 100'üncü günü" yazılı ve Siyon yıldızının yer aldığı bilekliği göstererek Türkiye'den İsrail'e selam gönderdi. Gol sonrası yaptığı hareketten dolayı kadro dışı bırakılan İsrailli oyuncu Sagiv Jehezkel gözaltına alındı.

KADRO DIŞI BIRAKILDI

Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada, "Bugün Trabzonspor ile oynadığımız karşılaşmanın 68'inci dakikasında attığı golden sonra bileğindeki yazıyı paylaşarak ülkemizin milli değerlerine aykırı hareket ettiği görülen Sagiv Jehezkel'in yönetim kurulu kararı ile kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulumuz, sonunda şampiyonluk ya da kupa bile olsa, ülkemizin hassasiyetlerine karşı davranışlarda bulunulmasına asla müsaade etmeyecektir." ifadeleri yer aldı.

BAŞKAN AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili açıklama yapan Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, "Fotoğrafı gördüm. Milli değerlerimiz her şeyin üstündedir. Futbolcu bize ne kadar kazandırırsa kazandırsın. Savunmasını alacağız ve büyük olasılıkla kadro dışı bırakacağız. Savunmasının ardından sözleşmesini de feshederek takımla yollarını ayıracağız" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Jehezkel hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma başlattığını duyurdu.

TFF: GEREĞİNİN YAPILACAĞINDAN KAMUOYUNUN ŞÜPHESİ OLMASIN

Türkiye Futbol Federasyonu da yaptığı açıklamada soruşturma başlatıldığını belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Trendyol Süper Lig'de bugün oynanan Bitexen Antalyaspor - Trabzonspor maçında futbolcu Segiv Jehezkel'in hiç bir şekilde kabul edilemez davranışını kınıyoruz. Bitexen Antalyaspor'un futbolcu ile ilgili aldığı kadro dışı bırakılma kararını yerinde buluyoruz. Sorumlular ile ilgili gerekli işlemler ve disiplin soruşturmaları ivedilikle başlatılmıştır. İnsanlık onurunu ve Türk toplumunun vicdanını rahatsız eden bu hareketin sorumluları ile ilgili gereğinin yapılacağından kamuoyunun şüphesi olmasın."

GÖZALTINA ALINDI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Spor Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sagiv Jehezkel'i gözaltına aldı.

"SAVAŞIN BİTMESİNİ İSTİYORUM"

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Jehezkel, tercüman aracılığıyla ifade verdi. Jehezkel'in ifadesinde, "Ben kimseyi kışkırtmak veya provoke etmek için bir hareket yapmadım. Savaş yanlısı bir insan değilim. ve sonuçta İsrail askerleri de var Gazze'de esir düşmüş durumda. Ben bu 100 günlük sürecin artık son bulması gerektiğine inanan biriyim. Savaşın bitmesini istiyorum. O yüzden buradaki işareti gösterdim. Politikayla işi olmayan birisiyim. Geldiğimden beri bugüne kadar politikayla alakalı hiçbir şey yapmadım. Geldiğim günden beri de hiçbir zaman kimseye bir saygısızlık yapmadım. Dikkat çekmek istediğim nokta savaşın son bulmasıydı" dediği öğrenildi. Sagiv Jehezkel, emniyetteki işlemlerinin ardından öğle saatlerinde adliyeye sevk edilecek.

DAHA ÖNCE DE KADRO DIŞI KALDI

Yaptığı gol sevinci sosyal medyada gündem olan ve eleştiri alan Jehezkel daha önce de Filistin saygı duruşunu reddettiği için kadroya alınmamıştı.

HAREKETİN ANLAMI NE?

İsrailli futbolcu Jehezkel, bugün Trabzonspor'a attığı golün ardından bileğindeki "100 days... 7.10." yazısını göstermişti. Mesaj, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e yaptığı saldırı ve üzerinden geçen 100 günü ifade ediyor.