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Gözaltına alınıp serbest bırakılan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel sınır dışı edildi - Son Dakika
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Gözaltına alınıp serbest bırakılan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel sınır dışı edildi

Trabzonspor maçında attığı golün ardından bileğindeki ''7 Ekim saldırısının 100'üncü günü'' ifadesi ve Davut yıldızının yer aldığı yazıyı kameralara gösteren Antalyasporlu Sagiv Jehezkel gözaltına alınmasının ardından serbest bırakılmıştı. İsrailli futbolcunun sınır dışı edilmesine karar verildi.

15.01.2024 - 13:31,  Güncelleme: 13:34
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Süper Lig'in 20'nci haftasında dün akşam oynanan Antalyaspor- Trabzonspor maçında ev sahibi ekibin İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel'in attığı golden sonra el bileğindeki yazıda İsrail'in Gazze'yi işgal etmek için başlattığı operasyonların başladığı tarih olan 7 Ekim 2023 gününe dikkat çekmesi ve Davut yıldızını göstermesi sonrası gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Jehezkel için sınır dışı kararı verildi.

SINIR DIŞI KARARI

TRT Spor'da yer alan habere göre, Antalyaspor'un, Trabzonspor maçında attığı golden sonra yaptığı hareket nedeniyle gözaltına alınan İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel hakkında sınır dışı edilmesi kararı verildi.

Gözaltına alınıp serbest bırakılan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel sınır dışı edildi

NE OLMUŞTU?

Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel bugün attığı golün ardından "7 Ekim saldırısının 100'üncü günü" yazılı ve Siyon yıldızının yer aldığı bilekliği göstererek Türkiye'den İsrail'e selam gönderdi. Gol sonrası yaptığı hareketten dolayı kadro dışı bırakılan İsrailli oyuncu Sagiv Jehezkel gözaltına alındı.

"100 GÜNLÜK SÜRECİN ARTIK SON BULMASI GEREKTİĞİNE İNANAN BİRİYİM"

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Jehezkel, tercüman aracılığıyla ifade verdi. Jehezkel'in ifadesinde, "Ben kimseyi kışkırtmak veya provoke etmek için bir hareket yapmadım. Savaş yanlısı bir insan değilim. ve sonuçta İsrail askerleri de var Gazze'de esir düşmüş durumda. Ben bu 100 günlük sürecin artık son bulması gerektiğine inanan biriyim. Savaşın bitmesini istiyorum. O yüzden buradaki işareti gösterdim. Politikayla işi olmayan birisiyim. Geldiğimden beri bugüne kadar politikayla alakalı hiçbir şey yapmadım. Geldiğim günden beri de hiçbir zaman kimseye bir saygısızlık yapmadım. Dikkat çekmek istediğim nokta savaşın son bulmasıydı" dediği öğrenildi. Sagiv Jehezkel, emniyetteki işlemlerinin ardından öğle saatlerinde adliyeye sevk edilecek.

Gözaltına alınıp serbest bırakılan Antalyaspor\'un İsrailli futbolcusu Jehezkel sınır dışı edildi
YORUMLAR (1)
  • mert çelik: ve tahmınım harfı harfıne dogru cıkmıs oldu,oncekı sayfalarda yazmıstım Yanıtla 0 2

Filistin, İsrail, Gazze, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Gözaltına alınıp serbest bırakılan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel sınır dışı edildi - Son Dakika
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