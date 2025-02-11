Gözler TFF'nin kararında: Okan Buruk, rekor kıracak - Son Dakika
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Gözler TFF'nin kararında: Okan Buruk, rekor kıracak

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yarıda kalan Adana Demirspor maçının sarı-kırmızılı takım lehine tescili sonrası kariyeri adına önemli bir başarıyı imza atmış olacak. Buruk, 1959 yılından bu yana 22. haftalar sonucunda 60 puana ulaşan ilk teknik adam olacak. Bir önceki rekor da 57 puanla kendisine aitti.

11.02.2025 16:40
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Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında kırdığı rekorlara bir yenisini daha eklemek üzere.

TFF'NİN KARARINI BEKLİYOR: REKOR KIRACAK

Okan Buruk, Adana Demirspor maçının tescili sonrası hem Galatasaray hem lig tarihinde 3 puanlı sisteme geçilen 1959 yılından itibaren 22. haftalar sonunda 60 puana ulaşan ilk teknik direktör olacak. Cimbom'un başında kırdığı rekorlarla dikkat çeken deneyimli teknik adam, geçen sezon da bu süreçte topladığı 57 puanla rekorun sahibi olmayı başarmıştı. Buruk, tescilin ardından rekoru geliştirmiş olacak.

ÜST ÜSTE 3. ŞAMPİYONLUĞU İSTİYOR

Temmuz 2022'de Galatasaray'ın başına geçen Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'de 2022-23 ve 2023-24 sezonlarında ipi göğüslemeyi başarmıştı. 51 yaşındaki çalıştırıcı, bu sezon da mutlu sona ulaşarak üst üste 3. şampiyonluğunu kutlamak istiyor.

LİGDE MAĞLUBİYETİ YOK

Okan Buruk, bu sezon Trendyol Süper Lig'de yenilgi yüzü görmemesiyle dikkatleri çekiyor. Yarıda kalan Adana Demirspor karşılaşmasının sarı-kırmızılı takım lehine tescil edilmesinin ardından 19 galibiyete ulaşacak olan Buruk'un 3 de beraberliği bulunuyor. Deneyimli teknik adam, söz konusu maçlarda 2.73 puan ortalaması yakaladı.

Gözler TFF\'nin kararında: Okan Buruk, rekor kıracak

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Galatasaray, Galatasaray, Okan Buruk, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gözler TFF'nin kararında: Okan Buruk, rekor kıracak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • AlexArda:
    tarihe leke olarak geçti :) 69 123 Yanıtla
  • Hakan Kosar:
    çatlasın kuşlar 99 86 Yanıtla
  • önder zırhlı:
    KEŞKE HAKLI HAKKANİYETLİ BİR REKOR OLSAYDI TEBRİK ETSEYDİM 45 116 Yanıtla
  • Ömer Sancar:
    ne rekoru haram puanlarla tabiki 44 76 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    NE SAYGISI YA KOCANIZ GALATASARAY HUKMEN 3-0 GALIP O KADARRR 68 31 Yanıtla
  • Osman A:
    Avrupada mahalle esnaf futbolcularını diz çökenler,ülkede hakem abileri sayesinde rekor kırarlar. 40 54 Yanıtla
  • Emin Erol:
    hakkıyla değil hakem federasyon ve feto ile 22 48 Yanıtla
  • Hasan Babacan:
    keşke macı iptal etse yeniden oynansa adam gibi kazansak böyle şaibeli penaltıya ihtiyacımız yok 38 11 Yanıtla
  • Çelikk:
    Karara Saygı Duymak Gerekiyor Tabi Adaletli Olursa Herhalde.... 27 5 Yanıtla
  • Mustafa Koç:
    son dakika yine saçmalamış sın 3 puanlı sistem 1987/88 sezon da başladı az ders çalış otur 0 21 1 Yanıtla
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