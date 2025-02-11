Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında kırdığı rekorlara bir yenisini daha eklemek üzere.
Okan Buruk, Adana Demirspor maçının tescili sonrası hem Galatasaray hem lig tarihinde 3 puanlı sisteme geçilen 1959 yılından itibaren 22. haftalar sonunda 60 puana ulaşan ilk teknik direktör olacak. Cimbom'un başında kırdığı rekorlarla dikkat çeken deneyimli teknik adam, geçen sezon da bu süreçte topladığı 57 puanla rekorun sahibi olmayı başarmıştı. Buruk, tescilin ardından rekoru geliştirmiş olacak.
Temmuz 2022'de Galatasaray'ın başına geçen Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'de 2022-23 ve 2023-24 sezonlarında ipi göğüslemeyi başarmıştı. 51 yaşındaki çalıştırıcı, bu sezon da mutlu sona ulaşarak üst üste 3. şampiyonluğunu kutlamak istiyor.
Okan Buruk, bu sezon Trendyol Süper Lig'de yenilgi yüzü görmemesiyle dikkatleri çekiyor. Yarıda kalan Adana Demirspor karşılaşmasının sarı-kırmızılı takım lehine tescil edilmesinin ardından 19 galibiyete ulaşacak olan Buruk'un 3 de beraberliği bulunuyor. Deneyimli teknik adam, söz konusu maçlarda 2.73 puan ortalaması yakaladı.
Son Dakika › Spor › Gözler TFF'nin kararında: Okan Buruk, rekor kıracak - Son Dakika
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