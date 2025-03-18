Gözler TFF'ye çevrildi! VAR kayıtlarında büyük skandal - Son Dakika
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Gözler TFF'ye çevrildi! VAR kayıtlarında büyük skandal

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Trendyol Süper Lig'de 28. haftanın VAR kayıtları açıklandı. Göztepe-Eyüpspor karşılaşmasının hakemi Yasin Kol'un ev sahibi takım lehine çaldığı penaltıyı incelediği esnada Portekizli VAR hakemini anlamaması tartışmaları ve Kol'un İngilizce bilip bilmediği sorusunu beraberinde getirdi. Yabancı VAR'ın uygulandığı ve yabancı futbolcuların forma giydiği Süper Lig'de yaşanan bu durum şaşkınlık yarattı.

18.03.2025 11:28  Güncelleme: 11:40
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Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasının tamamlanmasının ardından VAR kayıtlarını açıkladı. 4 karşılaşmaya ilişkin pozisyonların yer aldığı kayıtlarda Göztepe-Eyüspor karşılaşmasının hakemi Yasin Kol ile ilgili çok konuşulacak bir detay göze çarptı ve tartışmaları da beraberinde getirdi.

PENALTIYI İNCELERKEN YABANCI VAR'I ANLAMADI

Hakem Yasin Kol, 67. dakikada Göztepeli Juan şutunda topun Eyüpsporlu Vezo'ya çarptığı pozisyonu Portekizli VAR hakemi Bruno Esteves'in uyarısıyla izleyerek elle oynama gerekçesiyle beyaz noktayı gösterdi. VAR incelemesi sırasında Esteves'in penaltı anlatımını anlayamayan Kol için söz konusu karar diğer hakemler tarafından tercüme edildi.

Gözler TFF'ye çevrildi! VAR kayıtlarında büyük skandal
GÖRÜNTÜ: BEIN SPOTS

İNGİLİZCE BİLMİYOR MU?

Penaltıda topun başına geçen Romulo, fileleri havalandırarak skoru 1-1'e getirirken VAR'da yaşanan bu olay, hakem Yasin Kol'un İngilizce bilip bilmediği sorusunun yanı sıra birçok yabancı futbolcunun forma giydiği ve yabancı VAR hakemi uygulamasının hayata geçirildiği Süper Lig'de iletişimi nasıl sağlayıp maç yönettiği sorusunu da akıllara getirdi. Öte yandan yaşanan durumla ilgili TFF'den henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Gözler TFF\'ye çevrildi! VAR kayıtlarında büyük skandal

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig, Eyüpspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gözler TFF'ye çevrildi! VAR kayıtlarında büyük skandal - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • mustafa sagdic:
    Furkan arapça ne alaka zurna. İngilizce dünya dili. Kürtçeyi bilen kim. 25 23 Yanıtla
  • Furkan Zeren:
    Arapça veya Kürtçe bir dil olsa şimdi başlamışlardı. başka dili konuşmak zorunda mıyız diye 24 18 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    NE SKANDALI TÜRK HAKEMLERİNİ YOK EDİYORSUNUZ 8 15 Yanıtla
  • Aydin Takmaz:
    yasin kol gibi ibooo 2 0 Yanıtla
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