Gözlerden kaçmadı! Derbi kutlamasında dikkat çeken kare - Son Dakika
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Spor

Gözlerden kaçmadı! Derbi kutlamasında dikkat çeken kare

Gözlerden kaçmadı! Derbi kutlamasında dikkat çeken kare

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yenen Galatasaray, maç sonrası saha içinde ve soyunma odasında galibiyeti kutladı. Sarı-kırmızılıların galibiyeti soyunma odasında kutlarken, Fenerbahçe'nin attığı golü temsil eden 1 rakamının üzerine ''Penaltı, joker'' yazması ise dikkatlerden kaçmadı.

22.09.2024 11:42
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Süper Lig devi Fenerbahçe, Kadıköy'de Galatasaray'ı konuk etti. Sarı kırmızılı ekip, Torreira, Mertens ve Sara'nın golleriyle maçtan 3-1 galip ayrıldı. Fenerbahçe'nin tek golünü penaltıdan Dzeko kaydetti.

"PENALTI, JOKER"

Sarı-kırmızılılar galibiyeti soyunma odasında kutlarken, Fenerbahçe'nin attığı golü temsil eden 1 rakamının üzerine "Penaltı, joker" yazılması dikkatlerden kaçmadı.

Sosyal medyada rakibine göndermelerde bulunan sarı-kırmızılılar, duvara "1-3 Kadıköy Hatırası" yazdı. Teknik direktör Okan Buruk ve oğlu Ali Yiğit Buruk burada poz verirken; Fenerbahçe'nin skoru 1'in yanında ise "penaltı, joker" yazması çok konuşuldu.

İşte o kare;

Gözlerden kaçmadı! Derbi kutlamasında dikkat çeken kare

Galatasaray, Fenerbahçe, Kadıköy, Joker, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gözlerden kaçmadı! Derbi kutlamasında dikkat çeken kare - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Yunus Yeniay:
    Yani bu ülkede öyle bir penaltı veriliyorsa futbol oynamayın 75 10 Yanıtla
  • Ali Gökdemir:
    Hem feneri hem hakemi hem federasyonu önümüze geleni yendik 65 15 Yanıtla
  • Simon Felix:
    Gerçekten çok komik bir penaltıydı, gülerek izledik şampiyon olduğumuz geçen sezonda da son dakika PENALTILARLA Fenerbahçe yi yarışta tuttular buna rağmen sıfır başarı… Tam bir kaybedenler kulübü yaptıkları tek şey çamur atmak algı yapmak, yazık Mosmorunhio balonu da patladı böylece 48 8 Yanıtla
  • Muhamad Faeze:
    Helal olsun 42 8 Yanıtla
  • Alpi:
    BABANIZ GALATASARAY ULAN !!! 15 11 Yanıtla
  • Tahsin Derin:
    Züilfü ağa işi biliyor nema lazım deblasmanda işi bitirdi Mourinho diyorki beni kızdırmayın köyü satarım ha 11 3 Yanıtla
  • Y:
    Feneve çaktık şimdi sıra jimnastik 8taş kulübünde onlara da çaktık mı görev tmm dır. 7 6 Yanıtla
  • Haluk Akkaya:
    Hatıra dediğin şey bir iki kez gidersin anı olarak kalsın diye saklarsın.bu artık hatıra olmaktan çıktı :)) adamların hatıralarında hep mi galatasaray olcak ? 3 0 Yanıtla
  • faruk Aylı:
    Göreceğiz bakalım aynı posuzyon bizede olduğu zaman aynı eşit davranılacakmı? Yoksa göz ardı edilecekmi geçen sezonlarda olduğu gibi?? 0 0 Yanıtla
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