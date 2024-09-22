Gözlerden kaçmadı! Derbi kutlamasında dikkat çeken kare

Simon Felix:

Gerçekten çok komik bir penaltıydı, gülerek izledik şampiyon olduğumuz geçen sezonda da son dakika PENALTILARLA Fenerbahçe yi yarışta tuttular buna rağmen sıfır başarı… Tam bir kaybedenler kulübü yaptıkları tek şey çamur atmak algı yapmak, yazık Mosmorunhio balonu da patladı böylece