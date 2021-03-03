Göztepe 4'te 4 için Alanya'da - Son Dakika
Üye Girişi

Göztepe 4'te 4 için Alanya'da

03.03.2021 11:04

SPOR Toto Süper Lig'de üst üste 3 maçını kazanarak tırmanışını sürdüren Göztepe yarın Aytemiz Alanyaspor deplasmanına çıkacak.

SPOR Toto Süper Lig'de üst üste 3 maçını kazanarak tırmanışını sürdüren Göztepe yarın Aytemiz Alanyaspor deplasmanına çıkacak. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda Tugay Kaan Numanoğlu'nun yöneteceği müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Sarı-kırmızılılarda Kasımpaşa maçında kırmızı kart gören sol bek Berkan Emir mücadelede forma giyemeyecek. Tedavisi devam eden Zlatko Tripic'in ise oynayıp oynamayacağı maç saati netleşecek.

Süper Lig'de Alanyaspor'la 8'inci randevusuna çıkacak Göztepe, 7 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Bu maçlarda 12 gol atan sarı-kırmızılı ekip kalesinde 10 gol gördü. Ligin ilk yarısında İzmir'deki müsabaka 1-0 Göztepe'nin üstünlüğü ile sonuçlandı. Teknik Direktör Ünal Karaman, galibiyet serisini sürdüreceklerine inandığını belirterek, "Kazanmak adına elimizden gelen en iyi mücadeleyi ortaya koyacağız" dedi. Göztepe'nin maça İrfancan - Murat, Atınç, Alpaslan, Burekovic, Nwobodo, Soner, Zulj, Halil, Ndiaye, Jahovic 11'iyle çıkması bekleniyor.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto, Göztepe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe 4'te 4 için Alanya'da - Son Dakika


Son Dakika
12:11 YouTube'da çocuklara yönelik olumsuz örnek teşkil eden videolar tepki çekti
12:05 YouTube'da çocuklara yönelik kanalda çirkin mesajlar! Ebeveynler videonun altına Aile Bakanlığı'na etiketliyor
11:48 Kılıçdaroğlu hakkında konuşan Tolga Karel'den çarpıcı yorum: Son seçimi olacağını söyledim
11:42 Seçim biteli aylar oldu! Tolga Karel'den dikkat çeken Kılıçdaroğlu ve dolar yorumu
11:32 Logoyu değiştiren Elon Musk, Twitter'ın uzantısını "X.com" yaptı
11:27 Elon Musk'tan radikal karar! Twitter'ın yeni adresi "X.com" oldu
11:24 Memur-Sen 2024-2025 toplu sözleşme teklifini ilan etti! 2 yıl için yüzde 110 zam talep ediyorlar
11:19 Son Dakika: Memur-Sen 2024-2025 toplu sözleşme teklifini açıkladı! 2 yıl için yüzde 110 zam istiyorlar
10:39 Liselere Geçiş Sınavı yerleştirme sonuçları belli oldu
10:35 Son Dakika! LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2023 12:26:18. #1.13#
SON DAKİKA: Göztepe 4'te 4 için Alanya'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement